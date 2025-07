BSV SW Rehden überzeugt beim 6:1 gegen Arminia Hannover

Zwar ging Arminia früh per Foulelfmeter durch Anis Nehme in Führung (4.), doch der BSV antwortete eindrucksvoll. Javier Jiménez Paris traf doppelt (14., 18.), Beytullah Özer erhöhte nach schöner Kombination auf 3:1 (29.). Im zweiten Durchgang trugen sich Niklas Burlage (64., 74.) und Noah Wallenßus (89., Foulelfmeter) in die Torschützenliste ein.

Cheftrainer Kristian Arambasic zeigte sich hochzufrieden mit dem Gesamtbild:

„Wir haben in vielen Bereichen Fortschritte gemacht – vor allem im Umschalten, in der Kommunikation und im Spielaufbau. Einzig das Gegentor ärgert mich ein bisschen – eigentlich wollten wir zu Null spielen.“

Zum Gegner fand Arambasic ehrliche Worte:

„Man hat gesehen, dass Arminia mit unserem Tempo nicht mitgehen konnte. Aber wir wissen selbst, wie schwer ein Neuaufbau ist. Das haben wir vor drei Jahren durchlebt.“

Ein Sonderlob ging an das gesamte Team:

„Was die Jungs heute rausgehauen haben, verdient großen Respekt. Es war intensiv – aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.“

Nach einem freien Montag richtet sich der Blick auf den letzten Test gegen Arminia Bielefeld II.