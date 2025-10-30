BSV siegt 4:3 beim Regionalligisten

Ein kurzfristig angesetzter Test, der sich lohnte: Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat am Dienstagabend beim Regionalligisten TuS Blau-Weiß Lohne mit 4:3 gewonnen. Über drei Abschnitte à 30 Minuten boten beide Teams im Heinz-Dettmer-Stadion intensiven, temporeichen Fußball – mit dem besseren Ende für den Oberligisten.

Der Start gehörte den Gastgebern: Nico Toben traf bereits in der sechsten Minute mit einem feinen Lupfer zur 1:0-Führung. Der BSV kam jedoch zunehmend ins Spiel und zeigte gute Ballzirkulation. In der 40. Minute erzwang Luis Monteiro mit starkem Pressing einen Ballverlust der Lohner Abwehr, Elias Beck reagierte blitzschnell und schob zum 1:1-Ausgleich ein.

Die Antwort folgte postwendend. Nach aggressivem Gegenpressing durch Henri Malik Euwi leitete Dominik Klann weiter auf Javier Paris, der den Ball volley aus 18 Metern zum 3:2 im Netz versenkte (73.). Zehn Minuten später erhöhte Nick Kaperkon nach einem mustergültigen Diagonalball von Klann technisch stark auf 4:2 (83.). In der Schlussminute traf Felix Schmiederer für Lohne per Seitfallzieher noch zum 4:3-Endstand.

Nach der ersten Drittelpause übernahm Rehden endgültig die Kontrolle. Ein präziser Steckpass von Beck fand Niklas Bär, der eiskalt zum 2:1 traf (50.). Doch der Regionalligist kam zurück: Roberto Sandu nutzte einen Abstimmungsfehler in der Rehdener Defensive zum 2:2 (65.).

Arambasic: „Ein sehr gelungener Test“

BSV-Trainer Kristian Arambasic zeigte sich nach der Partie zufrieden:

„Am Ende war es für uns ein sehr gelungener Test. Wir haben einiges ausprobiert und verschiedene taktische Verhaltensmuster umgesetzt – und das ist uns gelungen. Besonders freut mich, dass mit Niklas Bär, Nick Kaperkon und Inwoo Choi Spieler getroffen haben, die zuletzt weniger Spielpraxis hatten. Das war für sie enorm wichtig.“

Auch zur Kadersituation fand der Coach deutliche Worte:

„Alle eingesetzten Spieler haben sich hervorragend präsentiert. Die Leistungsdichte ist aktuell sehr hoch – jeder weiß, dass er 100 Prozent bringen muss, um in der Startelf zu stehen. Genau das brauchen wir: Druck, Motivation und Entwicklung.“

Gute Form, stabiler Trend

Mit Blick auf den Gegner sagte Arambasic:

„TuS Blau-Weiß Lohne hat unter Christian Neidhart viel ausprobiert. Sie haben erstmals mit einer Viererkette gespielt – deshalb sollte man das Ergebnis nicht überbewerten. Aber es war für beide Seiten ein wertvoller Test auf hohem Niveau.“

Der Coach blickt dennoch optimistisch auf die kommenden Aufgaben:

„Wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen, haben in zwei Tests gegen Regionalligisten und drei Ligaspielen sieben Punkte geholt. Die Mannschaft ist stabil, die Abläufe greifen immer besser. Wir wollten im Rhythmus bleiben – und das ist uns gelungen.“

Blick auf das nächste Heimspiel

Am kommenden Wochenende empfängt der BSV in den Waldsportstätten die U23 von Eintracht Braunschweig. „Wir freuen uns auf dieses Spiel“, so Arambasic. „Wenn wir an unsere letzten Auftritte anknüpfen, können wir auch dort punkten. Die Jungs sind motiviert, konzentriert und wissen, was sie leisten können.“

Ein Testspiel, das weit mehr war als nur eine Trainingseinheit – es war ein weiterer Beweis für den Aufwärtstrend des BSV Rehden.