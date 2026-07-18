BSV setzt auf die Zukunft: Talentierter Verteidiger verstärkt Rehden Kaderplanung schreitet voran: Der 19-Jährige wechselt vom Blumenthaler SV in die Waldsportstätten von red · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser

– Foto: Instagram: BSV Rehden

Der BSV Rehden treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat mit Fynn Kasperak den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der 19 Jahre alte Außenverteidiger wechselt vom Blumenthaler SV in die Waldsportstätten und ist eine weitere Investition des Oberligisten in junge, entwicklungsfähige Spieler.

Kasperak absolvierte in der vergangenen Saison sämtliche 27 Pflichtspiele für den Blumenthaler SV in der U19-Nachwuchsliga des DFB. Zudem kam er im DFB-Pokal der Junioren zum Einsatz. Beheimatet ist der Defensivspieler auf der rechten Abwehrseite, wo er in den Probetrainingseinheiten und Testspielen mit Dynamik, Einsatzbereitschaft und Entwicklungspotenzial überzeugte. Mit der Verpflichtung setzt der BSV seinen eingeschlagenen Kurs fort, talentierten Nachwuchsspielern den Übergang in den Herrenfußball zu ermöglichen und sie langfristig an den Verein zu binden.

Röhrbein sieht großes Entwicklungspotenzial Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein misst dem Transfer auf der Homepage des Vereins große Bedeutung bei: „Mit Fynn haben wir einen talentierten Außenverteidiger für uns gewinnen können, den wir in den kommenden Jahren gezielt weiterentwickeln möchten. Dafür werden wir ihm die nötige Zeit geben. Er bringt neben seinem fußballerischen Talent viel Fleiß, Lernbereitschaft und einen hervorragenden Charakter mit. Genau diese Eigenschaften passen perfekt zu unserer Philosophie und zu dem Weg, den wir als Verein eingeschlagen haben.“ Auch Kasperak blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung und die kommende Saison beim BSV Rehden. Mein Ziel ist es, mich möglichst schnell im Herrenfußball zu etablieren und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ich freue mich darauf, dem Verein zu helfen und mich hier sowohl sportlich als auch persönlich weiterzuentwickeln.“