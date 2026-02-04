BSV Schwenningen holt Torhüter, Abschied beim SSV Schwäbisch Hall

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Beiter wurde in der Jugend beim SV Spaichingen und später beim FC 08 Villingen ausgebildet, ehe er im Aktivenbereich für Denkingen auflief. Mit seinem Wechsel verbindet der Torhüter klare sportliche Ziele. „Ich bin zum BSV gewechselt, weil ich mich sportlich weiterentwickeln will und es mir Spaß macht, mich mit anderen zu messen“, erklärt er zu seiner Entscheidung.

Der BSV Schwenningen hat sich auf der Torhüterposition verstärkt und mit Philipp Beiter einen weiteren jungen Neuzugang verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt vom FSV Denkingen zum Landesligisten und soll dort den Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten beleben.

Beim BSV wird die Verpflichtung als Investition in die Zukunft gesehen. Die Verantwortlichen setzen auf die Entwicklung des jungen Keepers und trauen ihm zu, sich im neuen Umfeld schnell einzufinden. Entsprechend positiv fällt die Begrüßung im Verein aus: Man freut sich über den Zuwachs im Kader und wünscht Beiter viele überzeugende Auftritte im blau-weißen Trikot.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Schwäbisch Hall

Beim SSV Schwäbisch Hall endet die gemeinsame Zeit mit Elmedin Zogaj. Der Spieler verlässt den Landesligisten und schließt sich zur kommenden Phase der SGM Künzelsau/Ingelfingen an. Damit beginnt für ihn ein neues sportliches Kapitel.

Im Verein wird der Abschied mit Dankbarkeit begleitet. Die Verantwortlichen würdigen seinen Einsatz, seine Zeit im Klub und die gemeinsamen Momente im Trikot des SSV. Zogaj habe seinen Teil zum Mannschaftsgefüge beigetragen und Spuren im sportlichen Alltag hinterlassen.

Zum Abschied verbindet der Verein seine Worte mit guten Wünschen. Für die weitere Laufbahn wünschen die Haller Verantwortlichen ihm sportlich wie persönlich viel Erfolg und alles Gute. Der Wechsel wird respektvoll begleitet – als Schritt eines Spielers, der sich neu orientiert, ohne dass die gemeinsame Zeit in Vergessenheit gerät.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++