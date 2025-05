BSV Schwarz-Weiß Zaatzke in doppelter Unterzahl, Lübbenower SV mit 7:2

FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – Pankower SV Rot-Weiß 1921 0:4

Pankow ließ auswärts keine Zweifel aufkommen und gewann souverän mit 4:0. Max Wilhelm Brücker brachte sein Team nach 28 Minuten in Führung. Noah Hahlweg sorgte mit einem Doppelschlag (40., 47.) früh für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Ludwig Krüger per Strafstoß in der 88. Minute.

FSV Blau-Weiß 90 Rheinsberg – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 4:2

Trotz doppelter Unterzahl nach zwei Platzverweisen (Florian Kuhnert/14., Martin Zerbian/61.) zeigte Zaatzke Moral und verkürzte spät auf 4:2. Rheinsberg hatte jedoch längst die Weichen auf Sieg gestellt: Niklas Feldmann (15., 41.), Lukas Schuster (65.) und Frank Witecki (70.) sorgten für klare Verhältnisse, ehe Timm Wardecki (83.) und Maik Menzel (87.) die beiden Treffer für die Gäste erzielten.

SV Rot-Weiß Kyritz – Zernitzer SV 1951 0:0

In einem kampfbetonten Spiel mit 140 Zuschauern fielen keine Tore. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, die Defensivreihen behielten stets die Oberhand. Allerdings musste jedes Teams je einen Platzverweis einstecken.

SV Union Neuruppin 1990 – SV Prignitz-Maulbeerwalde 5:2

Union Neuruppin führte durch Treffer von Maximilian Haupt (27.) und Thaer Damir (40.) mit 2:0, musste dann aber den Ausgleich durch Jonas Klein (60.) und Dennis Genz (70.) hinnehmen. Doch die Antwort folgte prompt: Erneut Thaer Damir (75.), Marcel Müller (77.) und Lars Pickert (83.) schossen den Gastgeber zu einem klaren 5:2-Erfolg.

TSV Wustrau – Meyenburger SV Wacker 1922 6:1

Wustrau dominierte über weite Strecken das Spiel. Matthis Thomas eröffnete den Torreigen (39.), Domenic Dean Biemann erhöhte noch vor der Pause (43.) und per Elfmeter (52.). Zwar verkürzte Jarno Markes Grothe (77.), doch Jamie Nick Pöhls (82.), erneut Biemann (86.) und Erik Block (87.) machten den Kantersieg perfekt.

Herzberger SV – SG Stahl Wittstock 3:3

Ein packender Schlagabtausch endete mit einem späten Ausgleich. Herzberg führte durch Julius Dittberner (17.) und Christian Heise (33.), doch Oliver Goldberg glich mit einem Doppelschlag noch vor der Pause aus (40., 44.). Oskar Neumann brachte Herzberg erneut in Führung (77.), doch in der Nachspielzeit traf Goldberg zum dritten Mal (90.+1) und rettete Wittstock einen Punkt.

SV Blumenthal-Grabow – SV 90 Fehrbellin 2:0

Rene Steinhauer brach in der 63. Minute den Bann, Jan Büssow setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt (89.). Fehrbellin fand offensiv kaum Lösungen.