BSV Schüren: Zwei Verstärkungen aus der Oberliga

Vom Oberligisten SpVgg Erkenschwick kehrt Cem-Ali Dogan zurück. Der Offensivmann kam in elf Einsätzen überwiegend nur als Joker zum Einsatz, erzielte aber immerhin zwei Treffer. Von 2023 bis 2025 hatte der 21-Jährige in Schüren seine ersten beiden Seniorenjahren äußerst erfolgreich mit 28 Tore in 53 Westfalenliga-Einsätzen absolviert.
Außerdem kommt vom überraschend abstiegsgefährdeten Oberligisten RW Ahlen der ebenfalls 21-jährige Murat Keskinkilic, der dort im Rahmen des Winterumbruchs kürzlich seinen Vertrag aufgelöst hatte. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen, nachdem er in der vergangenen Saison noch zum erweiterten Stamm gehörte. In der Rückrunde 2023/24 hatte er in seiner ersten Senioren-Spielzeit bereits leihweise ein halbes Jahr in Schüren verbracht.
„Die Leute haben ihm wirklich nachgetrauert, weil er als Typ und als schneller, torgefahrlicher Stürmer Eindruck hinterlassen hatte. Aber er wollte es probieren, was ja auch okay ist. Und jetzt wollte er zurück“, berichtet der Vorsitzende Peter Seifert in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten".
Zu Keskinkilic sagt er: „Das ist auch noch ein junger Hüpfer, der einfach gerne Fußball spielt. Beide bringen uns in der Offensive mit ihrer guten Ausbildung noch ein Stück weiter"
Bei sieben Punkten Rückstand auf Platz 1 schielt der BSV Schüren in der Westfalenliga 2 noch nach oben. Die Durchschlagskraft mit lediglich 27 Toren ließ jedoch zu Wünschen übrig.