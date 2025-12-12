BSV Schüren: Zwei Verstärkungen aus der Oberliga

Vom Oberligisten SpVgg Erkenschwick kehrt Cem-Ali Dogan zurück. Der Offensivmann kam in elf Einsätzen überwiegend nur als Joker zum Einsatz, erzielte aber immerhin zwei Treffer. Von 2023 bis 2025 hatte der 21-Jährige in Schüren seine ersten beiden Seniorenjahren äußerst erfolgreich mit 28 Tore in 53 Westfalenliga-Einsätzen absolviert.

Außerdem kommt vom überraschend abstiegsgefährdeten Oberligisten RW Ahlen der ebenfalls 21-jährige Murat Keskinkilic, der dort im Rahmen des Winterumbruchs kürzlich seinen Vertrag aufgelöst hatte. Der offensive Mittelfeldspieler kam in der Hinrunde nur zu vier Kurzeinsätzen, nachdem er in der vergangenen Saison noch zum erweiterten Stamm gehörte. In der Rückrunde 2023/24 hatte er in seiner ersten Senioren-Spielzeit bereits leihweise ein halbes Jahr in Schüren verbracht.