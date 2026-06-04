BSV Schüren: Zwei Neuzugänge aus der Oberliga und vier vom LL4-Meister

– Foto: Andy Seiffert, Harald Szczygio

Staffel 2-Westfalenligist BSV Schüren hatte sich mehr als Platz 7 versprochen. Unter dem künftigen Coach Giovanni Schiattarella wird nun ein kleiner Umbruch betrieben. Dieser war kurz vor Saisonende beim Landesligisten Lüner SV entlassen worden, der bekanntlich in den beiden letzten Partien der Saison 2025/26 doch noch den Aufstieg in die Westfalenliga schaffte.

Vier Akteure wechseln nun aus Lünen nach Schüren. Robin Rosowski, Tobias Hartmann und Resul Celebi standen beim entscheidenden Sieg zur Meisterschaft in der Startelf des Lüner SV. Ennes Yilmaz saß auf der Bank. Mit Dennis Wegner folgt auch der Lüner Torwart-Trainer seinem Ex-Coach nach Schüren.

Vom Oberliga-Absteiger Türkspor Dortmund hat der BSV niemand Geringeren als Führungsspieler Ömer Akman unter Vertrag genommen. Der 33-jährige Routinier war in seiner Karriere bereits in der Regionalliga West und im türkischen Profifußball (3. Liga) aktiv, bevor er sich dem Türkspor-Projekt anschloss und aus der Landesliga in die Regionalliga durchmarschierte. Mit ihm kehrt der jungen Jeyhun Hajiyev (21) nach Schüren zurück, der nach seinem Weggang in der vergangenen Saison 17 Oberliga-Einsätze für Türkspor Dortmund und dem DSC Arminia Bielefeld II absolviert hat. Ein Kreuzbandriss setzt ihn aber vorerst noch für längere Zeit außer Gefecht.