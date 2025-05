BSV Schüren: Nächste "Spontan-Verpflichtung" eines Ex-Bövinghausener

Danach ging es für ihn in die USA, wo er für die Mannschaft der Robert Morris University (RMU Colonials) spielt. Schon im Endspurt der vergangenen Saison lief er kurzfristig für Türkspor Dortmund auf, nun wird er während seines Deutschland-Aufenthalts beim BSV Schüren aushelfen.

Durch den 4:2-Heimsieg gegen den DSC Wanne-Eickel wurde der Vorsprung auf den Lüner SV auf vier Punkte ausgebaut. Als Stammverteidiger ist seit drei Spielen der Ex-Bövinghausener Dino Dzaferoski (33) dabei. Zu ihm gesellt sich nun Ex-Teamkollege Mats Brämer (22), der in der Spielzeit 2022/23 17 Oberliga-Einsätze für den TuS Bövinghausen absolviert hat.

Peter Seifert, Vorsitzender des BSV Schüren, erklärt in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" „Unser Florian Marth kannte Mats noch aus gemeinsamen Hombrucher Juniorenzeiten. Daher wussten wir, dass er wieder in Deutschland ist. Mats ist einer, der uns sofort weiterbringt. Wir machen das erstmal bis Saisonende. Wenn wir dann den Klassenerhalt geschafft haben, reden wir noch einmal. Aber da Yassir Mhani und Jeyhun Hajiyev uns auch noch ausfallen, wollten wir noch einen guten Mann für die Spiele in Erndtebrück und gegen Hohenlimburg haben.“