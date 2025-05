BSV Schüren: Langjähriger Oberliga-Akteur wird spielender Co-Trainer

Zur bereits "elitären Ex-Aplerbecker Fraktion" - Marcel Münzel (34), Tim Kallenbach (30) und Kevin Brümmer (32) -, die im Sommer zum BSV wechselt, gesellt sich ein vierter Routinier. Von der SpVgg Erkenschwick wechselt der 38-jährige Philipp Rosenkranz zum BSV und beerbt Ümitcan Aksu in seiner Funktion als spielender Co-Trainer. Aksu wird Cheftrainer beim A-Ligisten TSC Eintracht Dortmund. Rosenkranz hat in seiner Laufbahn über 300 Partien im westfälischen Amateuroberhaus absolviert.

Insbesondere Erfahrung gesellt sich zur Spielzeit 2025/26 hinzu, die möglichst wieder in der Westfalenliga verbracht werden soll. Unter der Woche gab es beim BSV Schüren ein Krisengespräch mit Trainer Sascha Rammel, mit der Mannschaft und dem Vorsitzenden Peter Seifert. Das Ergebnis war, dass Rammel weiterhin fest im Sattel sitzt und auch künftig an der Seitenlinie stehen soll.

„Das ist für alle Seiten eine sehr gute Lösung. Ümit, dem wir für seine Arbeit sehr dankbar sind, kann guten Gewissens zur Eintracht wechseln und da Cheftrainer werden. Wir haben ihm keine Steine in den Weg gelegt und bekommen einen Top-Typen dazu", so Seifert, der in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" ausführt: " Rose war sehr angetan von der Idee, Spielertrainer zu werden. Er möchte einfach noch spielen. Und das kann er mit Sicherheit ziemlich gut auf Westfalenliga-Niveau. Zudem ist er der Typ, der als Führungsspieler ein guter Trainer werden kann.“

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze ist innerhalb zwei Monaten von acht auf einen Zähler geschrumpft. Zum Krisengespräch sagte Seifert: "Wir saßen erst in kleiner Runde zusammen, danach mit der ganzen Mannschaft. Wir haben diskutiert und sind alle der vollen Überzeugung und voller Euphorie, dass wir das Spiel am Sonntag gewinnen und die Klasse halten werden. Die Jungs wissen alle, dass sie es besser machen können als sie es zuletzt getan haben. Das wollen sie zeigen, dafür brennen sie."