BSV Schüren entlässt Rammel - Kommt jetzt Ex-Regionaliga-Coach? Ex-Profi Tyrala wurde Anfang des Jahres beim Regionalligisten Wuppertaler SV entlassen von red · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Rammel führte Schüren aus dem Abstiegskampf in die Spitzengruppe der Westfalenliga 2. – Foto: Andy Seiffert

Staffel 2-Westfalenligist BSV Schüren wollte nach einer ansehnlichen Hinrunde mit Platz 6 oben angreifen. Doch nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt ist die Konkurrenz weiter enteilt. Schon die Auftaktniederlage im Spitzenspiel gegen DSC Wanne-Eickel führte am vergangenen Samstag zur Entlassung von Chefcoach Sascha Rammel. Unter Co-Trainer und Interims-Coach Philipp Rosenkranz setzte es am Sonntag eine 1:4-Klatsche bei Concordia Wiemelhausen. Es war ein "Charaktertest", der in die völlig falsche Richtung lief, so dass nun frischer Wind rein muss. Ein heiß gehandelter Kandidat ist der frühere BVB-Profi Sebastian Tyrala (38), der vereinslos ist, da dessen Vertrag beim Wuppertaler SV zu Jahresbeginn aufgelöst wurde.

Der Vorsitzende Peter Seifert erklärte zur Rammel-Entlassung gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Wir haben uns ein bisschen mehr vorgestellt diese Saison. Auslöser für die Trennung ist die Entwicklung gewesen. Dreieinhalb schöne Jahre mit viel Erfolg sind einfach zu Ende gegangen. Sascha ist mit der Situation wie ein "Vollprofi" umgegangen. Wir gehen als Freunde auseinander. Da gibt es kein böses Blut." Seifert möchte nicht um die "Goldene Ananas" spielen. Aufstiegskampf ist der Wunsch, den Rammel aber so nicht als ausgegebenes Ziel bestätigen kann: "Wenn wir das rein Sportliche sehen, kann ich für mich persönlich sagen, bin ich zumindest in dem Soll, das wir vor der Saison formuliert haben. Die Ziele während der Spielzeit nach oben zu korrigieren, hat eine andere Bewertungsgrundlage geschaffen."