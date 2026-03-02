BSV Schüren entlässt Rammel - Kommt jetzt Ex-Regionaliga-Coach?

Staffel 2-Westfalenligist BSV Schüren wollte nach einer ansehnlichen Hinrunde mit Platz 6 oben angreifen. Doch nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt ist die Konkurrenz weiter enteilt. Schon die Auftaktniederlage im Spitzenspiel gegen DSC Wanne-Eickel führte am vergangenen Samstag zur Entlassung von Chefcoach Sascha Rammel. Unter Co-Trainer und Interims-Coach Philipp Rosenkranz setzte es am Sonntag eine 1:4-Klatsche bei Concordia Wiemelhausen. Es war ein "Charaktertest", der in die völlig falsche Richtung lief, so dass nun frischer Wind rein muss. Ein heiß gehandelter Kandidat ist der frühere BVB-Profi Sebastian Tyrala (38), der vereinslos ist, da dessen Vertrag beim Wuppertaler SV zu Jahresbeginn aufgelöst wurde.
Der Vorsitzende Peter Seifert erklärte zur Rammel-Entlassung gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Wir haben uns ein bisschen mehr vorgestellt diese Saison. Auslöser für die Trennung ist die Entwicklung gewesen. Dreieinhalb schöne Jahre mit viel Erfolg sind einfach zu Ende gegangen. Sascha ist mit der Situation wie ein "Vollprofi" umgegangen. Wir gehen als Freunde auseinander. Da gibt es kein böses Blut."
Seifert möchte nicht um die "Goldene Ananas" spielen. Aufstiegskampf ist der Wunsch, den Rammel aber so nicht als ausgegebenes Ziel bestätigen kann: "Wenn wir das rein Sportliche sehen, kann ich für mich persönlich sagen, bin ich zumindest in dem Soll, das wir vor der Saison formuliert haben. Die Ziele während der Spielzeit nach oben zu korrigieren, hat eine andere Bewertungsgrundlage geschaffen."
Die Suche nach einem Nachfolger läuft auf Hochtouren. Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass es bereits ein Gespräch zwischen Seifert und Tyrala gegeben hat. Beim TuS Bövinghausen und Türkspor Dortmund war er vor seinem Wuppertal-Engagement erfolgreich in Dortmund tätig gewesen und stieg mehrfach auf, unter anderem mit Schürens aktuellem Stammkeeper Muhammed Acil.
Der 33-Jährige sagt gegenüber den "Ruhr Nachrichten": „Ich glaube, dass keiner aus der Mannschaft Basti besser kennt als ich. Was ich von ihm halte, weiß er selber auch. An Gerüchten kann ich mich nicht beteiligen. Basti zu sehen ist immer geil."