BSV RW Schönow setzt sich durch – Masters endet mit engem Finale

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Das 1. Kreisklassen Masters des FV 1997 Liebenwalde hat am heutigen Samstag die Weinberghalle in einen Ort voller Intensität, Tempo und sportlicher Spannung verwandelt. Acht Herrenmannschaften lieferten sich einen langen Hallenabend mit zwölf Minuten Spielzeit in der Vorrunde und verlängerten Entscheidungsphasen in der K.-o.-Runde. Nach einer ausgeglichenen Gruppenphase, klaren Halbfinals und umkämpften Platzierungsspielen setzte sich der BSV Rot-Weiß Schönow III im Finale knapp gegen den Gastgeber FV 1997 Liebenwalde durch und sicherte sich den Turniersieg.

Gruppe A wird zum Rechenspiel In der Gruppe A endete die Vorrunde mit einer außergewöhnlichen Konstellation. Der FV 1997 Liebenwalde, der Birkenwerder BC 1908 II und der Post SV 1921 Zehlendorf II erreichten jeweils sechs Punkte. Ausschlaggebend waren letztlich die Torverhältnisse. Liebenwalde setzte sich mit zehn erzielten Treffern und nur vier Gegentoren an die Spitze. Birkenwerder folgte mit sechs zu vier Toren auf Rang zwei. Der Post SV kam trotz acht erzielter Treffer nur auf Platz drei. Die SpG Lichterfelde/Finow II blieb ohne Punktgewinn.

Gruppe B mit knappen Abständen Auch in der Gruppe B blieb es eng. Der BSV Rot-Weiß Schönow III behauptete sich mit sieben Punkten an der Spitze. Dahinter folgte die TSG Fortuna 21 Grüneberg II mit fünf Punkten. Eintracht Bötzow II und der 1. FC Barnim mussten sich mit den hinteren Plätzen begnügen. Mehrere Unentschieden prägten das Bild dieser Gruppe und unterstrichen die Ausgeglichenheit.

Liebenwalde zeigt offensive Stärke Der Gastgeber unterstrich seine Ambitionen mit deutlichen Siegen gegen Lichterfelde/Finow II und den Post SV Zehlendorf II. Trotz einer Niederlage gegen Birkenwerder blieb Liebenwalde aufgrund des besseren Torverhältnisses Gruppensieger. Die Mannschaft präsentierte sich variabel im Angriff und nutzte ihre Chancen konsequent.

Platzierungsspiele verlangen Durchhaltevermögen

In den Platzierungsspielen zeigte sich, wie kräftezehrend der Turnierverlauf war. Die SpG Lichterfelde/Finow II sicherte sich im Spiel um Platz sieben nach Neunmeterschießen gegen den 1. FC Barnim den Erfolg. Im Spiel um Platz fünf setzte sich der Post SV 1921 Zehlendorf II klar gegen Eintracht Bötzow II durch und beendete das Turnier mit einem deutlichen Sieg.

Halbfinals bringen klare Entscheidungen

Die Halbfinals sorgten für eine erste Vorentscheidung. Der FV 1997 Liebenwalde setzte sich souverän mit 5:1 gegen die TSG Fortuna 21 Grüneberg II durch und bestätigte seine starke Vorrunde. Im zweiten Halbfinale dominierte der BSV Rot-Weiß Schönow III gegen den Birkenwerder BC 1908 II und zog mit 4:1 ins Endspiel ein.

Birkenwerder holt Platz drei

Im Spiel um Platz drei trafen Birkenwerder und Grüneberg erneut aufeinander. Birkenwerder entschied die Partie mit 2:1 für sich und sicherte sich damit einen Platz auf dem Podest. Grüneberg verpasste nach guter Vorrunde den Lohn in der Endabrechnung.

Ein Finale auf Augenhöhe

Das Endspiel zwischen dem BSV Rot-Weiß Schönow III und dem FV 1997 Liebenwalde wurde dem Turnierverlauf gerecht. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, der Ausgang blieb bis zum Schluss offen. Schönow setzte sich knapp mit 3:2 durch und krönte einen konstanten Turnierauftritt mit dem Titel.

Ein würdiger Abschluss des Hallenmonats

Das 1. Kreisklassen Masters in Liebenwalde bot alles, was den Hallenfußball ausmacht: enge Spiele, viele Tore, körperliche Intensität und emotionale Entscheidungen. Für den Gastgeber blieb trotz Finalniederlage ein überzeugender Auftritt, während Schönow am Ende die nötige Stabilität bewies. Die Weinberghalle erlebte einen langen Abend, der den regionalen Hallenfußball eindrucksvoll in den Mittelpunkt stellte.