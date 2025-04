– Foto: K.W.

BSV RW Schönow feiert Schützenfest – FC Strausberg patzt im Titelkampf Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 23. Spieltags Verlinkte Inhalte LK Nord Brandenburg Birkenwerder BW Wriezen Strausberg TuS 1896 II + 12 weitere

Am 23. Spieltag der Landesklasse Nord verschärft sich der Kampf um die Spitzenplätze. Der BSV Rot-Weiß Schönow feierte einen beeindruckenden 7:0-Erfolg in Ahrensfelde und schob sich auf Rang zwei vor. Der FC Strausberg unterlag dagegen überraschend gegen Gartz.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

Der Angermünder FC brauchte Geduld, um die kompakte Defensive des FSV Blau-Weiß Wriezen zu knacken. Die Gäste hielten lange dagegen. Erst in der zweiten Halbzeit fand der Spitzenreiter die entscheidenden Lücken. In der 68. Minute war es Matthias Manteufel, der den Bann brach und das 1:0 erzielte. Nur drei Minuten später erhöhte Kevin Dänhardt auf 2:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Trotz des Doppelschlags gab sich Wriezen nicht geschlagen und kam in der 90. Minute durch Kilian Karpe noch zum Anschlusstreffer. Angermünde ließ sich den Erfolg jedoch nicht mehr nehmen und feierte den 16. Saisonsieg.

---

Der BSV Rot-Weiß Schönow setzte ein beeindruckendes Ausrufezeichen. Schon in der Anfangsphase überrollten die Gäste Ahrensfelde: Paul Paasche (5.) und Max Bachnick (7.) sorgten für eine schnelle 2:0-Führung. Hannes Krüger erhöhte mit einem Doppelpack (22., 45.+1) auf 4:0, ehe Max Bachnick noch vor der Pause das 5:0 nachlegte (45.+2). Auch in der zweiten Hälfte blieb Schönow spielbestimmend und erhöhte durch Christoph Spitze (78.) und Lukas Lang (83.) auf 7:0. ---

Der TuS 1896 Sachsenhausen II setzte seinen Aufwärtstrend fort und feierte einen Auswärtssieg. Tobias Lindner brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit bauten Christopher Groll (58.) und Sören Peschel (87.) das Ergebnis weiter aus. ---

In einer dramatischen Schlussphase sicherten sich Wandlitz und Birkenwerder jeweils einen Punkt. Nach einer torlosen ersten Stunde brachte Kai Seidenspinner Birkenwerder in der 73. Minute in Führung. Manuel Thomas glich in der 86. Minute aus, doch Emilio Mattner stellte in der Nachspielzeit (90.+2) erneut auf Führung für die Gäste. Wandlitz zeigte Moral: Dennis Plaumann traf in der fünften Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand. ---

Eine Überraschung gab es in Strausberg: Bereits in der fünften Minute brachte Rafal Gnap die Gäste aus Gartz in Führung. Der bisherige Tabellenzweite tat sich im weiteren Verlauf schwer, den Rückstand aufzuholen. Gartz hätte sogar erhöhen können, doch Benito Grulich scheiterte in der 67. Minute mit einem Foulelfmeter an Florian Rudolph. Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für die Gäste. ---

Im wichtigen Kellerduell setzte sich der SC Oberhavel Velten durch. Salim Abderrahmane sorgte in der 41. Minute für das wichtige 1:0. Nach der Pause bauten Niklas Falkowski (72.) und Tom Siegert (83.) die Führung weiter aus. ---

Ein früher Treffer entschied die Partie in Gramzow. Janes Dierks erzielte in der 24. Minute das einzige Tor des Spiels für Oberkrämer. Die Gäste kletterten damit auf den siebten Tabellenplatz. Gramzow fällt auf Rang zehn zurück und verpasste wichtige Punkte im Mittelfeld. ---