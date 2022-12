BSV Roxel: Logermann schmeißt im Sinne des Vereins hin Staffel 4-Landesligist BSV Roxel steckt für viele überraschend im Abstiegskampf, nachdem es in den letzten Jahren stets zu einer Platzierung im oberen Tabellendrittel gereicht hat.

Unter Neu-Coach Oliver Logermann klappte der Saisonstart (sieben Punkte aus drei Spielen), danach jedoch nicht mehr viel. Nach zuletzt fünf Spielen mit nur einem Punkt haben Logermann und seine Co-Trainer Florian Quabeck und Marcel Parras den Entschluss gefasst, im Winter ihre Ämter niederzulegen. Beim Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Dülmen wird das Trio ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen.

"Das ist das erste Mal in meinen 33 Jahren als Fußballer, dass ich eine Saison nicht zu Ende bringe. Es ist sehr emotional gerade für mich, weil ich noch an der Mannschaft und dem Verein hänge. Aber man muss eben sagen, dass der Saisonverlauf nicht gut war und wir uns - zusammen mit der Mannschaft - andere Ziele gesetzt haben", so Logermann gegenüber dem Münsterland-Portal "Heimspiel Online".

Logermann führt aus: "Nach dem guten Saisonstart war nicht nur richtig viel Euphorie in der Mannschaft, sondern auch bei uns im Trainerteam. Aber irgendwie muss dann etwas passiert sein, wieso wir mittlerweile auf einem Abstiegsplatz stehen. Deswegen haben wir jetzt die Konsequenzen gezogen. Das ist eine harte Entscheidung, aber auch eine im Sinne des Vereins. Diese tut aber auch weh, da das Umfeld in Roxel wirklich cool ist. Deswegen muss ich mich auch bei den Verantwortlichen bedanken, die uns in Ruhe haben arbeiten lassen und die Situation richtig eingeschätzt haben. Menschlich lasse ich auch nichts auf die Truppe kommen. Da sind viele überragende Typen und natürlich auch Freunde von mir dabei. Aber vielleicht muss die Mannschaft jetzt aus ihrer Komfortzone raus, um den Worst Case - den Gang in die Bezirksliga - zu verhindern."

Keine Interimslösung gesucht