BSV Rot-Weiß Schönow: „Wir sind nicht zu 100 Prozent zufrieden“

Tabellenplatz mit Einschränkungen eingeordnet Florian Gerber bewertet die erste Saisonhälfte differenziert. „Mit der Tabellenplatzierung und Punkteausbeute sind wir nicht zu 100 Prozent zufrieden.“ Gleichzeitig ordnet er das Abschneiden ein: „Aufgrund der in der Hinrunde vorherrschenden Verletzungsproblematik und fehlenden Stabilität im Spieltagskader – wir mussten schon 31 Spieler einsetzen, unter anderem einige Spieler aus der Ü35 – haben wir mit dem jetzigen Abschneiden wohl das Optimale herausgeholt.“

Extreme Ausschläge prägen die Hinrunde Die Saison begann aus Sicht des Trainers denkbar schlecht. „Wir sind ergebnistechnisch katastrophal mit dem 7:1 in Gramzow in die Serie gestartet.“ Danach habe sich das Team jedoch stabilisiert. Die Qualität sei deutlich geworden „beim 4:0 in Wandlitz, bei den Kantersiegen zuhause gegen Klosterfelde II (5:1) und Birkenwerder (7:1) oder beim ‚dreckigen‘ 1:0-Sieg in Templin“.

Offensiv schlagkräftig, defensiv zu anfällig Die Balance zwischen Angriff und Abwehr sieht der Trainer klar verbesserungswürdig. „Wir wollen in der Rückrunde definitiv weniger Gegentore bekommen. Das waren zu viele in der Hinrunde.“ Nach vorn habe die Mannschaft Qualität, „dass wir offensiv eine schlagfertige Truppe besitzen, konnten wir nicht immer auf dem Platz beweisen“. Genau das soll sich ändern: „Auch das wollen wir wieder in jedem Spiel zeigen.“

Gleichzeitig nennt Gerber die Rückschläge offen: „Besonders ärgerlich war das 3:3 zuhause gegen Oberkrämer mit dem Ausgleich in allerletzter Sekunde, die Heimniederlage gegen Prenzlau und die chancenlose 0:4-Niederlage am Ende der Hinrunde in Velten.“ Insgesamt habe die Mannschaft „teilweise Spielpech“ gehabt und sich „nicht immer für ihr Engagement belohnen“ können.

Neustart, Integration und Nachwuchsarbeit

Die Hinrunde beschreibt Gerber als Zäsur. „Durch die teilweise sehr langfristigen Ausfälle einiger wichtiger Stammspieler und dem Abgang von zum Beispiel Iven Eckardt war die Saison wie ein kleiner Neustart.“ Positiv hebt er hervor, dass Schönow erneut Neuzugänge integrieren konnte. „Mino Lehnhardt hat sich zum Beispiel sofort als Stammspieler entwickelt und Michel Seckler führt intern die Torschützenliste an.“

Als größten Erfolg bezeichnet er jedoch „die erneut erfolgreiche Integration junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs wie Emil Deeken oder Konstantin Krause in die 1. Mannschaft“. Das sei „der Schönower Weg, den wir bestreiten“.

Klare inhaltliche Ziele für die Rückrunde

Für die kommenden Monate formuliert Gerber klare Ansprüche: „Wir wollen mehr Tore schießen, weniger bekommen, unsere Art des Spiels permanent durchdrücken und damit möglichst viele Spiele gewinnen.“ Über allem stehe jedoch der Zusammenhalt: „Am wichtigsten bleibt aber, als Gemeinschaft Woche für Woche zusammenzuarbeiten und mit Spaß zum Fußballspielen nach Schönow zu kommen.“

Früher Trainingsstart und besondere Highlights

Die Vorbereitung läuft bereits seit Längerem. „Wir trainieren bereits seit dem 2. Januar.“ Ein erstes Highlight sei erreicht: „Mit dem 4. Platz beim Hussitencup haben wir bereits ein Highlight hinter uns.“

Ein weiteres folgt Mitte Februar: „Vom 13. bis 15. Februar fahren wir als große Reisegruppe nach Leipzig. Zwei Testspiele und Teambuilding stehen da im Vordergrund.“ Dafür zeigt sich Gerber dankbar: „Diese tolle Reise hat uns der Verein ermöglicht, das ist nicht selbstverständlich.“

Testspiele zwischen Planung und Wetter

Bisher konnte „nur ein sehr vernünftiges Testspiel gegen Berolina Stralau“ absolviert werden. Weitere seien „aufgrund der Witterungsbedingungen ausgefallen“. Geplant ist ein Test „am 10.02. gegen unseren befreundeten Brandenburgligisten TSG Einheit Bernau“. In Leipzig folgen Spiele „gegen die BSG Chemie Leipzig II und gegen TuS Leutzsch“. Eine Woche vor dem Rückrundenstart steht zudem ein Test gegen den FSV Basdorf an, eventuell ergänzt durch ein weiteres Spiel.

Ambitioniertes, aber klares Saisonziel

Für die Rückrunde setzt sich Schönow klare Ziele. „Wir wollen die Saison unter den Top 3 abschließen und als Mannschaft weiter wachsen.“ Gerber betont dabei: „Das kann man nicht immer an Ergebnissen festmachen.“

Veränderungen im Kader und Rückkehrer

Personell tut sich einiges. „Dennis Ulbrich kann uns sicher in der Offensive einen neuen Impact geben.“ Zudem soll „mit der Verpflichtung von Dustin Warmbrunn“ mehr „Stabilität und Führung im Zentrum“ kommen. Große Hoffnungen liegen auch auf Rückkehrern: „Sehr viel Spaß werden sicher auch Kenny Wessel, Max Bachnick und Marius Honneck bringen, die die letzten Monate unglaublich für ihre Comebacks in der Reha geschuftet haben.“

Mit Konstantin Krause und Emil Deeken „rutschen nun endgültig zwei hoffnungsvolle Talente aus dem eigenen Nachwuchs auf“. Gerber verweist dabei auf die Arbeit „in unseren Zweiten Herren unter Brian Joschko und Frank Müller“. Zudem kehrt „mit Adryaen Hingst ein spannender und technisch versierter Offensivspieler zurück nach Schönow“.

Schlüssel für konstantes Punkten

Der Trainer benennt die entscheidenden Faktoren klar: „Die Neuzugänge schnell einbinden, vom Verletzungspech verschont bleiben, hohe Trainingsbeteiligung, viel Vertrauen und Leidenschaft untereinander und den Ehrgeiz, jedes Spiel gewinnen zu wollen.“

Ausgangslage in der Landesklasse Nord

Der BSV Rot-Weiß Schönow überwintert nach 15 Spielen mit 23 Punkten auf Rang sechs in der Landesklasse Nord – mit klarer Perspektive nach oben und einem eindeutigen Bekenntnis zum eigenen Weg.