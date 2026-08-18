BSV Rot-Weiß Schönow: Sechs neue Gesichter, ein klarer Plan FuPa-Teamcheck: Trainer Florian Gerber zieht nach gelungenem Trainingslager ein positives Fazit und setzt auf spielerischen Fußball statt großer Zielvorgaben von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES/Verein

Trainingslager, sechs Neuzugänge und ein Kader, der zusammenwächst: Florian Gerber, Trainer des BSV Rot-Weiß Schönow, zieht vor dem Saisonstart ein rundum positives Fazit der Vorbereitung – und macht im FuPa-Teamcheck deutlich, worauf sein Team in der kommenden Saison setzen will.

Erfolgreiches Trainingslager, Testspiele als Mittel zum Zweck Mit dem Verlauf der Vorbereitung zeigt sich Gerber sehr zufrieden. "Das Trainingslager in der Sportschule Lindow war in allen Belangen ein Erfolg", so der Trainer gegenüber FuPa. Auch die beiden Testspiele seien erfolgreich bestritten worden. Dabei ordnet er den Stellenwert von Ergebnissen in der Vorbereitung klar ein: "Generell dienen diese Tests vorrangig der Integration neuer Spieler und der Umsetzung von Trainingsinhalten. Die Ergebnisse sind dabei zweitrangig, auch wenn Siege immer gut sind für das Selbstbewusstsein." Eine Einschränkung gibt es dennoch: "Vorbereitungszeit bedeutet aber auch immer Urlaubszeit, das erschwert das Ganze ein wenig." Sechs neue Gesichter im Kader Der BSV Rot-Weiß Schönow hat sich in der Breite verstärkt. Neu dabei sind Soner Gültepe (SC Union 06 Berlin), Marvin Caetano (SG Einheit Zepernick), Pascal Schmidt (RW Schönow III), Benjamin Bauer (RW Schönow III), Dustin Michel Thobis (FSV Basdorf) und Eric Fraedrich (FSV RW Luckau).

Den Eindruck, den die Neuzugänge bislang hinterlassen haben, beschreibt Gerber als durchweg positiv: "Die Jungs sind alles feine Kerle, sie wurden schnell eingebunden und sind nicht mehr wegzudenken. Sie werden der Mannschaft gut tun." Weitere Verstärkungen sind in dieser Transferphase nach aktuellem Stand nicht zu erwarten: "Nein, damit ist nicht zu rechnen aktuell." Auch bei den Abgängen gibt sich der Trainer kurz und klar: "Nein." Spielerische Stärke als Markenzeichen Auf die Stärken seiner Mannschaft angesprochen, betont Gerber den spielerischen Anspruch seines Teams: "Wir wollen meistens eine spielerische Lösung finden und können an guten Tagen hervorragenden Fußball spielen."