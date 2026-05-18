BSV Rehden verpflichtet Leonit Basha vom SV Atlas Delmenhorst 22-Jähriger soll den Oberligisten in der kommenden Saison verstärken von red · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Vom Ligakonkurrenten SV Atlas Delmenhorst wechselt Leonit Basha in die Waldsportstätten und soll dort künftig eine wichtige Rolle im Kader der „Schwarz-Weißen“ übernehmen.

Der 22-Jährige bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen mit und verstärkt einen Kader, der nach dem gesicherten Klassenerhalt nun frühzeitig für die neue Spielzeit geplant wird. Frühes Signal für die neue Saison Mit der Verpflichtung von Basha setzt der BSV Rehden ein erstes personelles Zeichen für die kommende Saison. Nach einer wechselhaften Spielzeit und dem erfolgreichen Klassenerhalt arbeitet der Verein bereits intensiv am neuen Kader.

Der Neuzugang selbst äußerte sich nach dem Wechsel optimistisch und voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Ich freue mich riesig, nach mehreren Begegnungen und sehr guten Gesprächen nun ein Teil des BSV zu werden.“ Zudem betonte Basha seine Erwartungen an die kommende Saison:

„Ich bin mir sicher, dass wir mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen werden.“