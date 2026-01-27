BSV Rehden verpflichtet Innenverteidiger Stabilität für die Abwehrreihe von red · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden verstärkt seine Defensive zur Rückrunde mit Leon Arisanov. Der 24-jährige Innenverteidiger kommt vom VfV Hildesheim in die Waldsportstätten und bringt reichlich Erfahrung aus der Oberliga Niedersachsen mit.

Arisanov hat in seiner bisherigen Laufbahn bereits 110 Oberligapartien absolviert – für den Heeslinger SC, den SV Ahlerstedt/Ottendorf, den Rotenburger SV und zuletzt für Hildesheim. Der groß gewachsene Linksfuß fühlt sich in der Innenverteidigung am wohlsten und gilt als zweikampfstarker, spielintelligenter Abwehrspieler. Sportdirektor Sandy Röhrbein zeigt sich zufrieden:

„Mit Leon bekommen wir einen gut ausgebildeten Innenverteidiger, der trotz seiner jungen Jahre schon über einhundert Oberligaspiele bestritten hat. Er bringt Attribute mit, die unserem Spiel guttun werden, und ergänzt unser Innenverteidiger-Team hervorragend. Wir freuen uns sehr, dass sich Leon für den BSV und unseren Weg entschieden hat, den wir in den nächsten Jahren vorhaben. Wir hatten ihn bereits vor seinem Wechsel nach Hildesheim auf dem Zettel und sind überzeugt, dass er sportlich wie charakterlich gut zu uns passt.“

Auch Cheftrainer Kristian Arambasic ist überzeugt:

„Mit etwas Verspätung ist Leon Arisanov nun bei uns gelandet. Bereits im vergangenen Sommer standen wir in engem Austausch, damals entschied er sich noch für einen Wechsel nach Hildesheim. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich jetzt für den BSV Rehden entschieden hat. Leon ist ein sympathischer, gut erzogener junger Mann mit enormem Ehrgeiz. Er lebt für den Fußball und hat klare Ziele, die er jetzt gemeinsam mit uns erreichen möchte. Sportlich ist er ein physisch starker Innenverteidiger, der unserer Defensive neue Optionen und zusätzliche Stabilität geben wird. Für uns ist er ein weiterer sehr guter Wintertransfer – sowohl sportlich als auch charakterlich passt er hervorragend in unser Team. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“ Auch die neue Nummer 24 des BSV blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe:

„Ich freue mich, dass alles so schnell und reibungslos geklappt hat. Die Jungs haben mich super aufgenommen, und ich habe richtig Lust, mit der Mannschaft gemeinsam Punkte zu holen.“