BSV Rehden verliert Saisonauftakt trotz großer Moral

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden ist mit einer unglücklichen 1:2-Niederlage gegen den SV Meppen II in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen gestartet. Vor 250 Zuschauern in den Waldsportstätten zeigte die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic trotz doppelter Unterzahl über weite Strecken eine kämpferisch und spielerisch überzeugende Leistung – am Ende fehlte jedoch das Quäntchen Glück.

Schon nach zehn Minuten geriet Rehden in Unterzahl, als Oleksii Mazur nach einem Laufduell wegen einer angeblichen Notbremse die Rote Karte sah. Der BSV stellte daraufhin um, blieb kompakt und setzte offensiv Akzente. Kurz vor der Pause wurden diese Bemühungen belohnt: Kapitän Julian Wolff zirkelte einen Freistoß präzise ins lange Eck und sorgte für die 1:0-Führung (44.).

Die Hoffnungen auf einen gelungenen Start erhielten jedoch kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Dämpfer. Inwoo Choi musste in der 56. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Feld, sodass Rehden über eine halbe Stunde in doppelter Unterzahl agieren musste. Die Gäste nutzten ihre personelle Überlegenheit und drehten die Partie innerhalb von zwei Minuten: Zunächst traf Hennes Hermes per Kopf nach einem Standard (75.), kurz darauf verwandelte Simon Hoffmann einen Foulelfmeter zum 1:2 (77.).