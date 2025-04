BSV Rehden verliert den Faden – und die Aufstiegshoffnung

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat nach dem Pokaltriumph unter der Woche in der Liga die nächste bittere Enttäuschung hinnehmen müssen. Gegen die spielstarke U23 des SV Meppen setzte es in den heimischen Waldsportstätten eine klare 0:3-Niederlage. Damit ist auch die letzte theoretische Chance auf den Aufstieg verspielt – was Trainer Kristian Arambasic nach Abpfiff offen ansprach: „Die Enttäuschung ist riesengroß – nicht wegen der Tabelle, sondern wegen des Auftritts.“