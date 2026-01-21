BSV Rehden verlängert vorzeitig mit Torhüter Daniel Bánfalvi

Entsprechend zufrieden zeigt sich Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein über die frühzeitige Vertragsverlängerung: „Wir sind froh, dass wir auch im Tor auf Kontinuität setzen können. Daniel ist ein sehr guter Torwart und ein toller Mensch. Er ist wichtig für unsere Mannschaft.“

Seit seinem Wechsel im August 2024 vom ungarischen Traditionsklub Vasas FC in die Waldsportstätten hat sich Bánfalvi schnell als Leistungsträger etabliert. In bislang 43 Pflichtspielen stand der Keeper für den BSV zwischen den Pfosten und blieb dabei 15-mal ohne Gegentor – starke Werte, die seine sportliche Bedeutung für das Team unterstreichen.

Auch Cheftrainer Kristian Arambasic hebt die Qualitäten seines Torhüters hervor – sportlich wie menschlich: „Ich freue mich sehr, dass auch Daniel seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bereits frühzeitig verlängert hat. Daniel ist ein intelligenter und sympathischer junger Mann, der weiß, wie man sein Tor sauber hält. Somit haben wir auch zwischen den Pfosten eine Konstanz und hohe Qualität.“

Mit der Entscheidung, den Vertrag vorzeitig zu verlängern, schafft der Verein Planungssicherheit auf einer Schlüsselposition.

Zudem betont der Trainer die positive Entwicklung Bánfalvis abseits des Platzes: „Daniel hat sich auch beruflich toll bei uns weiterentwickelt und erhält im Unternehmen regelmäßig Lob von seinen Vorgesetzten.“

Als Mitglied des Mannschaftsrats übernimmt der Keeper auch Verantwortung innerhalb des Teams: „Er ist einer unserer Führungsspieler und setzt mit seiner frühzeitigen Verlängerung ein klares Signal, dass wir im Kern als Team zusammenbleiben wollen. Kontinuität im Kader ist ein großer Schlüssel zum Erfolg.“

Bánfalvi fühlt sich in Rehden zuhause

Auch Daniel Bánfalvi selbst blickt mit großer Freude auf die weitere gemeinsame Zukunft beim BSV: „Ich habe mich sehr gefreut, als Sandy und Kristian auf mich zugekommen sind und mir gesagt haben, dass sie die gemeinsame Arbeit fortsetzen möchten. Die BSV-Familie hat mich vom ersten Moment an mit offenen Armen empfangen, und die gesamte Mannschaft ist mir sehr schnell ans Herz gewachsen.“

Seine Entscheidung für den Verbleib in Rehden war daher eindeutig: „Deshalb stand für mich außer Frage, dass ich meine Zukunft hier sehe. Ich hoffe sehr, dass wir mit dem Team unsere gemeinsamen Ziele erreichen und den BSV-Fans viel Freude bereiten können.“

Klares Zeichen für den eingeschlagenen Weg

Mit der Vertragsverlängerung von Daniel Bánfalvi setzt der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden e.V. ein weiteres deutliches Zeichen für sportliche Kontinuität, Stabilität und Vertrauen. Der Verein unterstreicht damit seinen Anspruch, den eingeschlagenen Weg nachhaltig und erfolgreich fortzusetzen – mit einer starken Nummer 28 zwischen den Pfosten.