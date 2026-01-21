BSV Rehden verlängert mit Verletzungs-Pechvogel Oberligist setzt auf Kontinuität und Vertrauen trotz verletzungsbedingter Ausfallzeit Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. BSV Rehden Max Kummer

Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden e.V. setzt ein klares Zeichen der Kontinuität: Max Kummer hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Der 25-jährige Mittelfeldspieler bleibt damit auch über die aktuelle Spielzeit hinaus Teil des Oberligisten aus den Waldsportstätten.

Kummer war vor der laufenden Saison vom SV Arminia Hannover nach Rehden gewechselt, wurde jedoch früh durch eine Verletzung ausgebremst. Nach bislang nur zwei Pflichtspieleinsätzen zählt er zu den Pechvögeln der Hinrunde. Umso größer ist nun die Motivation, in der Rückserie sportlich anzugreifen und sich nachhaltig im schwarz-weißen Trikot zu etablieren. Vertrauen trotz langer Zwangspause Mit der Vertragsverlängerung unterstreicht der Verein sein Vertrauen in die sportliche Qualität der Nummer 33 – trotz der langen Ausfallzeit. Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein betont: „Wir sind von der Qualität von Max überzeugt und wollten frühzeitig ein klares Signal setzen. Nach seiner Leidenszeit ist er fast wie ein Neuzugang für uns. Wir freuen uns sehr auf die kommenden 1,5 Jahre und sind überzeugt, dass er uns noch viel Freude bereiten wird.“

Für den BSV ist Kummer damit nicht nur ein Perspektivspieler, sondern ein wichtiger Baustein für die sportliche Entwicklung der kommenden Monate. Arambasic setzt auf spielerische Qualität Auch Cheftrainer Kristian Arambasic teilt diese Einschätzung. Für ihn bringt Kummer wichtige spielerische Elemente mit, die der Mannschaft in der Rückrunde helfen sollen: „Mit der Verlängerung von Max behalten wir einen spielstarken Mittelfeldspieler beim BSV, der erst seit kurzem verletzungsfrei ist und nun endlich richtig durchstarten will. Ich hoffe, Max bleibt nun gesund und zeigt in der Rückrunde seine ganze Qualität, warum wir ihn im letzten Sommer verpflichtet haben – trotz einer vorhandenen Hüftverletzung. Besonders seine Spielübersicht, die Ballkontrolle und die Spielintelligenz werden uns in der Rückrunde weiterhelfen. Max haben wir geholt, damit er ein Führungsspieler beim BSV wird, und jetzt geben wir zusammen Gas, dass es auch so kommt.“