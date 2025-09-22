BSV Rehden unterliegt Wilhelmshaven: zu viele Chancen, zu wenig Ertrag

Auch im vierten Heimspiel der Saison bleibt der BSV Schwarz-Weiß Rehden ohne Sieg. Gegen den ambitionierten SV Wilhelmshaven unterlag die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic am Samstag mit 1:2 (1:1). In einer Partie, die über weite Strecken vom BSV bestimmt wurde, machten erneut individuelle Fehler und fehlende Konsequenz in der Chancenverwertung den Unterschied.

Trotz früher Führung und teils drückender Phasen reichte es für Rehden nicht – und das gegen einen Gegner, der seine wenigen Gelegenheiten eiskalt nutzte.

Vor nur 152 Zuschauern begannen die Gastgeber engagiert. Bereits in der ersten Spielminute kam Oleksii Mazur nach starker Flanke von Luis-Felipe Monteiro zur ersten Großchance, setzte den Ball aber knapp über das Tor. In der 18. Minute verpasste Elias Beck das 1:0 nach starker Vorlage von Beytullah Özer – Wilhelmshavens Torhüter Amar Herovic rettete.

In der 29. Minute zahlte sich der Druck dann aus: Eine flache Hereingabe von Beck rutschte Herovic durch die Beine, Monteiro war zur Stelle und drückte den Ball über die Linie – 1:0 für Rehden.

Statt nachzulegen, verlor der BSV im Anschluss jedoch den Zugriff. Arambasic kritisierte später die „körperliche Lethargie“ nach der Führung – ein bekanntes Muster. Wilhelmshaven kam zurück ins Spiel, und nach einem misslungenen Einwurf samt schwacher Klärung durch Serkan Temin traf Conor-Jonathan Gnerlich per Flachschuss zum Ausgleich (36.).

Nach dem Seitenwechsel: BSV vergibt, Wilhelmshaven trifft

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte war Rehden dem zweiten Tor zunächst näher: Elias Beck lief allein auf das SVW-Tor zu, scheiterte jedoch am stark zurückeilenden Yanni Regäsel (59.). Die Quittung kam prompt: Nach einer Flanke von Mohammed Sultani stieg Maurice Bank am höchsten und köpfte präzise zum 1:2 (61.).

In der Schlussphase warf Rehden alles nach vorn – und ließ erneut eine Vielzahl hochkarätiger Chancen ungenutzt. Eric Anozie köpfte knapp vorbei (76.), Javier Jimenez Paris scheiterte freistehend an Herovic (90.), Beck verpasste mehrfach in aussichtsreicher Position.

"Der Wille war da – aber die Fehlerquote bleibt zu hoch“

Kristian Arambasic wirkte nach Abpfiff angefasst, lobte aber die Moral seiner Mannschaft:

„Der Einsatz war absolut da. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, waren über weite Strecken die aktivere Mannschaft. Aber wenn du solche Gelegenheiten nicht nutzt und hinten erneut einfache Gegentore kassierst, reicht es in dieser Liga eben nicht.“

Vor allem die Gegentreffer ärgerten den Coach:

„Beim 1:1 ist es ein simpler Einwurf, den wir uns selbst reinlegen. Beim 1:2 verteidigen wir die Flanke nicht eng genug – das war ein klasse Angriff von Wilhelmshaven, aber wir dürfen es nicht so leicht machen.“

Mit sieben Punkten aus sieben Spielen liegt der BSV weiter im Mittelfeld der Oberliga-Tabelle, jedoch mit einem klaren Trend: Alle bisherigen Niederlagen wurden durch vermeidbare individuelle Fehler begünstigt. Und: In drei Heimspielen steht der BSV noch ohne Punktgewinn da.

Am kommenden Samstag (24. September, 14 Uhr) geht es zum SV Atlas Delmenhorst – eine weitere robuste Mannschaft, die dem Rehdener Spiel alles abverlangen wird. Dann wird es darauf ankommen, die gute Leistung aus dem Spiel gegen Wilhelmshaven zu konservieren – aber endlich auch zu veredeln.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – SV Wilhelmshaven 1:2

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Oleksii Mazur (70. Dominik Klann), Eric Anozie, Beytullah Özer (88. Niklas Bär), Serkan Temin, Julian Wolff, André Nicolas N'Diaye, Nikita Marusenko (70. Javier Alejandro Jimenez Paris), Luis-Felipe Monteiro (70. Uzoma Eke), Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic

SV Wilhelmshaven: Ajdin Herovic, Valeriu Gaiu (46. Yanni Regäsel), Efkan Erdogan, Rhys-Bernad Chiawah Pufong (82. Enes Muric), Alex Chiarodia (74. Loth Benny Boungou), Conor-Jonathan Gnerlich, Mohammed Kneschka Sultani (68. Allen Pierre), Nicolas Fenski, Ervin Catic (88. Lucky Osemene Onyeka), Yesua Motango, Maurice Bank - Trainer: David Jahdadic

Schiedsrichter: Max Wilken - Zuschauer: 152

Tore: 1:0 Luis-Felipe Monteiro (29.), 1:1 Conor-Jonathan Gnerlich (36.), 1:2 Maurice Bank (61.)