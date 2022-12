BSV Rehden unterliegt der U23 von Hannover Rehdens Kicker ziehen mit 1:3 den Kürzeren gegen die spielfreudigen Stendel Buben.

Es sollte nicht der Tag der Schwarz-Weißen beim letzten Auswärtstrip des Jahres werden. Diese Tatsache deutete sich bereits nach wenigen Spielminuten an. Die Gastgeber spielten sich immer wieder sehenswert aus dem Mittelfeld in Rehdens Abwehrzentrum. Anfangs sollte noch die fehlende 96er Zielgenauigkeit und das Können der Abwehr um BSV-Keeper Flemming Niemann, die Schwarz-Weißen vor einem schnellen Rückstand bewahren, aber in der 4. Minute war man beim zweiten Ball der 96-Bubis machtlos. Den Ersten konnte man beim Angriff der Gäste noch abwehren, doch dieser kam anschließend zum 96-Abwehrtalent Rene Rüther, der die Pille zum 1:0 für seine Farben einköpfte.

Rehdens Elf durch diesen frühen Rückstand wenig geschockt, bekam mehr Sicherheit in ihr Aufbauspiel und versuchte ihrerseits die Abwehr der Roten durch Coleman, Memisevic, Lesueur und Jobe unter Druck zu setzen. Doch neben einem kreativen Sturm traf man heute auch auf eine vielbeinige 96-Abwehr und so brachte man es in der halben Stunde auf wenig Abschlüsse.

Dazu erhöhte in der 33. Min die 96-U23 durch Nick Stepantsev nach Vorlage von Torjäger Franck Evina auch noch auf 2:0 für die Hausherren. Nach diesem Moment hatten Rehdens Kicker nur noch wenige Fürsprecher bei den Siegchancen für die Partie. Die Truppe um 96-Trainer Stendel hatte ihre Gäste weitestgehend unter Kontrolle.

Doch Rehden gab sich in dieser Partie noch nicht auf, spielte auf den Anschlusstreffer und wurde in der 39. Min durch Malik Memisevic mit seinem sehenswerten Einsatz tatsächlich belohnt. Sehenswert sein Alleingag in die Box der Gastgeber inklusive des erfolgreichen Abschlusses.

In den letzten zehn Minuten vor dem Pausenpfiff konnte es auf beiden Seiten klingeln, beim BSV hatten Malik Memisevic, Ebrima Jobe und Kevin Coleman gute Gelegenheiten zum Ausgleich doch 96-Keeper Toni Stahl wollte sich kein zweites Mal überwinden lassen. Aber auch BSV-Keeper Flemming Niemann in dieser Phase bei 96-Chancen auf dem Posten.

Nach dem Seitenwechsel galt es für die Arambasic-Elf, sich für ihre Offensivarbeit zu belohnen. Immer wieder erkämpften sie sich die Bälle der Gegner und zeigte jetzt einen wirklich durchaus ansehnlichen Auftritt doch der Ausgleichstreffer wollte nicht gelingen.

Direkt nach einem Rehdener dreifach Wechsel, um dem Spiel nochmal neue Impulse zu geben und einem gut vorgetragenen Angriff der Gäste in der 67. Minute folgte postwendend ein Konter der 96-Talente, den sie mit dem 3:1 für sich durch Robin Friedrich erfolgreich abschlossen. Mit dieser Doppelführung konnten die U23 Kicker wieder mehr in ihre Hände führen. So war es zwar bis zum Schluss eine ansehnliche Partie mit vielen spielerischen Elementen auf beiden Seiten, die die Gastgeber verdient gewannen, doch Tore sollten bis zum Schlusspfiff nicht mehr fallen.

Weiter geht es für die „Schwarz-Weißen“ am kommenden Samstag, den 10.12.2022 um 14:00 Uhr in den Rehdener Waldsportstätten mit dem Jahresabschluss gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim.

Der BSV Rehden mit: Flemming Niemann, Julijan Popovic, Daniel Haritonov ( ab 84. Georgios Tsapakidis), Niklas Kiene, Malik Memisevic (ab 75. Denis Vukancic), Ebrima Jobe (ab 62. Josip Tomic), Tony Lesueur, Kevin Coleman, Lovro Sindik (ab 62. Alessio Arambasic), Angelos Argyris (ab 62. Kerem Sahan), Pierre Becken.

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 1:0 Rene Rüther (4.); 2:0 Nick Stepantsev (33.); 2:1 Malik Memisevic (39.); 3:1 Robin Friedrich (68.)

Schiedsrichter: Alexander Herbers (Lathen) – Assistenten: Maximilian Nie-Hoegen (Altenlingen), Tom-Leon Bender (Heidmühle)

Zuschauer: 500 im Eilenriedestadion