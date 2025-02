BSV Rehden unterliegt dem Bremer SV

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden musste in der Vorbereitung auf die Rückrunde eine Niederlage hinnehmen. Das Testspiel gegen den Bremer SV endete mit einem 1:3 auf Kunstrasen. Trotz einer besseren zweiten Hälfte offenbarte die Partie vor allem Defizite in der Defensivarbeit des Oberligisten.

Von Beginn an zeigte der Regionalligist aus Bremen seine Klasse. Besonders in der Luft war das Team überlegen: Zwei präzise Kopfballtreffer sorgten für eine 2:0-Führung zur Pause. Rehdens Defensive agierte in vielen Szenen zu passiv, ließ den Gastgebern zu viel Raum und geriet so unter Druck. Trainer Kristian Arambasic bemängelte vor allem das Stellungsspiel und die fehlende Abstimmung in der Abwehr.

Junge Spieler zeigen sich in Halbzeit zwei