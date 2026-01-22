BSV Rehden und Leon Arizanov trennen sich einvernehmlich

Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden e.V. und Leon Arizanov gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des Abwehrspielers wurde zum Januar einvernehmlich aufgelöst. Der Verein wünscht Arizanov für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.
In der laufenden Saison 2025/26 kam Arizanov sowohl in der Oberliga Niedersachsen als auch im Niedersachsenpokal zum Einsatz. Dabei sammelte er Spielminuten in unterschiedlichen Rollen – als Startspieler ebenso wie als Einwechselspieler.
Sein längster Einsatz in der Liga waren drei komplette Partien: beim 1:5 gegen Atlas Delmenhorst am 10. August sowie beim 0:2 gegen den Heeslinger SC am 12. Oktober. Weitere Startelf-Minuten absolvierte er beim 0:1 gegen den 1. FC Germania am 14. September.
In mehreren Begegnungen wurde Arizanov eingewechselt, darunter: 23. August: 5:1 gegen FC Verden (4 Minuten), 30. August: 3:2 gegen TSV Wetschen (1 Minute), 21. September: 4:1 gegen Holthausen Biene (24 Minuten, 1 Tor), 24. Oktober: 2:1 gegen MTV Wolfenbüttel (1 Minute) und 2. November: 4:0 gegen Lupo Martini (10 Minuten)
Sein persönliches Highlight wird vermutlich der Treffer gegen Holthausen Biene sein, bei dem er als Joker zum deutlichen Heimsieg beitrug.
Auch im Niedersachsenpokal war Arizanov im Einsatz. Am 3. August stand er beim 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Atlas Delmenhorst für 55 Minuten auf dem Platz und half mit, den Einzug in die nächste Runde zu sichern.
Mit der einvernehmlichen Vertragsauflösung endet Arizanovs Zeit in den Waldsportstätten nach einer Hinrunde mit wechselnden Einsatzzeiten. Der BSV Rehden bedankt sich für seinen Einsatz im schwarz-weißen Trikot und wünscht Leon Arizanov für seinen weiteren Weg sportlich wie privat alles Gute.