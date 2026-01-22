BSV Rehden und Leon Arizanov trennen sich einvernehmlich Vertragsauflösung zur Winterpause – Rückblick auf Einsätze in der Hinrunde Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Leon Arizanov

Der BSV „Schwarz-Weiß“ Rehden e.V. und Leon Arizanov gehen künftig getrennte Wege. Der Vertrag des Abwehrspielers wurde zum Januar einvernehmlich aufgelöst. Der Verein wünscht Arizanov für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Einsätze in Oberliga und Pokal In der laufenden Saison 2025/26 kam Arizanov sowohl in der Oberliga Niedersachsen als auch im Niedersachsenpokal zum Einsatz. Dabei sammelte er Spielminuten in unterschiedlichen Rollen – als Startspieler ebenso wie als Einwechselspieler. Sein längster Einsatz in der Liga waren drei komplette Partien: beim 1:5 gegen Atlas Delmenhorst am 10. August sowie beim 0:2 gegen den Heeslinger SC am 12. Oktober. Weitere Startelf-Minuten absolvierte er beim 0:1 gegen den 1. FC Germania am 14. September.

In mehreren Begegnungen wurde Arizanov eingewechselt, darunter: 23. August: 5:1 gegen FC Verden (4 Minuten), 30. August: 3:2 gegen TSV Wetschen (1 Minute), 21. September: 4:1 gegen Holthausen Biene (24 Minuten, 1 Tor), 24. Oktober: 2:1 gegen MTV Wolfenbüttel (1 Minute) und 2. November: 4:0 gegen Lupo Martini (10 Minuten) Sein persönliches Highlight wird vermutlich der Treffer gegen Holthausen Biene sein, bei dem er als Joker zum deutlichen Heimsieg beitrug.