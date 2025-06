BSV Rehden und JFV RWD stellen sich neu auf

Zur Saison 2025/26 schlägt der BSV Schwarz-Weiß Rehden gemeinsam mit dem JFV RWD ein neues Kapitel auf: Im Nachwuchs- wie im Herrenbereich stehen tiefgreifende strukturelle Veränderungen bevor. Die A-Jugend wird künftig nicht mehr in der Niedersachsenliga, sondern in der Bezirksliga antreten. Gleichzeitig plant der Verein die Gründung einer zweiten Herrenmannschaft, die in der 3. Kreisklasse starten wird.