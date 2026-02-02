BSV Rehden und Christian Scheller trennen sich einvernehmlich

Der BSV bedankt sich ausdrücklich bei Scheller für seinen Einsatz im Trikot der Schwarz-Weißen. Trotz seiner Rolle im Kader stellte sich der junge Torhüter stets in den Dienst der Mannschaft und überzeugte durch Zuverlässigkeit und Teamgeist.

Dank und Anerkennung aus sportlicher Leitung

Sportdirektor Sandy Röhrbein würdigt Schellers Verhalten innerhalb des Teams: „Christian hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich sowohl im Training als auch im Team stets vorbildlich verhalten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm sportlich wie privat alles Gute.“