BSV Rehden und Christian Scheller trennen sich einvernehmlich

Torhüter verlässt den Oberligisten mit sofortiger Wirkung – Verein bedankt sich für Einsatz und Teamgeist

Heute, 16:30 Uhr

Der BSV Rehden und Torwart Christian Scheller gehen künftig getrennte Wege. Beide Seiten haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der 21-Jährige verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.

Der BSV bedankt sich ausdrücklich bei Scheller für seinen Einsatz im Trikot der Schwarz-Weißen. Trotz seiner Rolle im Kader stellte sich der junge Torhüter stets in den Dienst der Mannschaft und überzeugte durch Zuverlässigkeit und Teamgeist.

Dank und Anerkennung aus sportlicher Leitung

Sportdirektor Sandy Röhrbein würdigt Schellers Verhalten innerhalb des Teams: „Christian hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich sowohl im Training als auch im Team stets vorbildlich verhalten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm sportlich wie privat alles Gute.“

Abschied mit Respekt

Mit der einvernehmlichen Trennung endet Schellers Zeit beim BSV Rehden frühzeitig, jedoch in gegenseitigem Respekt. Der Verein wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Werdegang alles Gute.