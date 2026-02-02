Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
BSV Rehden und Christian Scheller trennen sich einvernehmlich
Torhüter verlässt den Oberligisten mit sofortiger Wirkung – Verein bedankt sich für Einsatz und Teamgeist
Der BSV Rehden und Torwart Christian Scheller gehen künftig getrennte Wege. Beide Seiten haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Der 21-Jährige verlässt den Verein mit sofortiger Wirkung.
Der BSV bedankt sich ausdrücklich bei Scheller für seinen Einsatz im Trikot der Schwarz-Weißen. Trotz seiner Rolle im Kader stellte sich der junge Torhüter stets in den Dienst der Mannschaft und überzeugte durch Zuverlässigkeit und Teamgeist.
Dank und Anerkennung aus sportlicher Leitung
Sportdirektor Sandy Röhrbein würdigt Schellers Verhalten innerhalb des Teams: „Christian hat sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt und sich sowohl im Training als auch im Team stets vorbildlich verhalten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir ihm sportlich wie privat alles Gute.“
Abschied mit Respekt
Mit der einvernehmlichen Trennung endet Schellers Zeit beim BSV Rehden frühzeitig, jedoch in gegenseitigem Respekt. Der Verein wünscht ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Werdegang alles Gute.