BSV Rehden triumphiert beim Sponsorencup in Maaslingen

Der BSV Rehden hat den 24. Sponsorencup in der Weser-Halle in Lahde für sich entschieden. Mit einem 3:2-Erfolg im Finale gegen Gastgeber SC Rot-Weiß Maaslingen krönte der Oberligist einen starken Turniertag und revanchierte sich zugleich für die Niederlage im Eröffnungsspiel. Nach temporeichem Hallenfußball jubelte am Ende das Team aus Rehden.
Dabei begann das Turnier für den späteren Sieger holprig. In der Gruppe A unterlag der BSV zum Auftakt RW Maaslingen mit 4:5. Es sollte die einzige Niederlage bleiben.
Rehden fand schnell in den Wettbewerb zurück. Gegen die Minden Allstars gelang ein deutliches 6:1, ehe der TV Neuenkirchen beim 8:0 chancenlos blieb. Mit diesen beiden Erfolgen sicherte sich der BSV souverän den Einzug ins Halbfinale.
Neuenkirchen hingegen blieb ohne Punktgewinn und schied mit einem Torverhältnis von 3:15 bereits in der Gruppenphase aus.
Im Halbfinale wartete mit dem SVKT 07 Minden ein unbequemer Gegner. In einer engen Partie setzte sich Rehden mit 3:2 durch und zog ins Endspiel ein. Der knappe Erfolg unterstrich, wie ausgeglichen und intensiv die Finalrunde des Turniers verlief.
Wie schon im Auftaktspiel standen sich im Finale erneut RW Maaslingen und der BSV Rehden gegenüber. Vor heimischer Kulisse wollte der Gastgeber den Erfolg aus der Gruppenphase wiederholen. Doch diesmal hatte Rehden das bessere Ende für sich. Mit einem 3:2 setzte sich der Oberligist durch und sicherte sich den Turniersieg.
Im Spiel um Platz drei behielt der TBV Lemgo gegen den SVKT 07 Minden mit 4:3 die Oberhand.
Der Sponsorencup in Maaslingen bot damit alles, was Hallenfußball auszeichnet: Tempo, viele Tore und enge Entscheidungen. Für den BSV Rehden wurde das Turnier zu einem gelungenen Start ins Fußballjahr – gekrönt vom Sieg im Finale gegen den Gastgeber.