BSV Rehden triumphiert beim Sponsorencup in Maaslingen

Der BSV Rehden hat den 24. Sponsorencup in der Weser-Halle in Lahde für sich entschieden. Mit einem 3:2-Erfolg im Finale gegen Gastgeber SC Rot-Weiß Maaslingen krönte der Oberligist einen starken Turniertag und revanchierte sich zugleich für die Niederlage im Eröffnungsspiel. Nach temporeichem Hallenfußball jubelte am Ende das Team aus Rehden.

Dabei begann das Turnier für den späteren Sieger holprig. In der Gruppe A unterlag der BSV zum Auftakt RW Maaslingen mit 4:5. Es sollte die einzige Niederlage bleiben. Souveräne Gruppenphase nach Fehlstart Rehden fand schnell in den Wettbewerb zurück. Gegen die Minden Allstars gelang ein deutliches 6:1, ehe der TV Neuenkirchen beim 8:0 chancenlos blieb. Mit diesen beiden Erfolgen sicherte sich der BSV souverän den Einzug ins Halbfinale.

Neuenkirchen hingegen blieb ohne Punktgewinn und schied mit einem Torverhältnis von 3:15 bereits in der Gruppenphase aus. Dramatisches Halbfinale Im Halbfinale wartete mit dem SVKT 07 Minden ein unbequemer Gegner. In einer engen Partie setzte sich Rehden mit 3:2 durch und zog ins Endspiel ein. Der knappe Erfolg unterstrich, wie ausgeglichen und intensiv die Finalrunde des Turniers verlief.