BSV Rehden treibt seine Kaderplanung voran

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden setzt frühzeitig ein Zeichen in Richtung Kontinuität und Zukunftsplanung. Offensivspieler Luis Felipe Monteiro hat seinen ursprünglich bis Saisonende laufenden Vertrag vorzeitig und langfristig verlängert.

Der 23-Jährige war im Sommer von Rot-Weiß Ahlen in die Waldsportstätten gewechselt und hat sich in kürzester Zeit zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickelt. In bislang 14 Oberliga-Partien erzielte die Nummer 9 drei Treffer – und steht sinnbildlich für den spielerischen Aufschwung des BSV in der zweiten Saisonhälfte. Monteiro: „Ich habe hier Anerkennung und Wertschätzung erfahren“ „Ich bin froh darüber, verlängert zu haben“, sagte Monteiro nach der Vertragsunterzeichnung. „Ich habe hier einfach die Anerkennung und Wertschätzung erhalten und kann mich neben dem Sportlichen auch persönlich weiterentwickeln – unter anderem durch eine Ausbildung.“

Arambasic: „Ein großartiges Zeichen von Luis“ Cheftrainer Kristian Arambasic lobte die Entscheidung seines Schützlings: „Das ist ein großartiges Zeichen von Luis, dass er dem BSV die Treue hält. Er hat sich im letzten halben Jahr super entwickelt und ist ein ganz wichtiger Spieler für unsere Spielidee. Ich hoffe, dass er mit seiner Verlängerung ein Signal für alle gesetzt hat – und dass nun weitere folgen.“ Röhrbein: „Konstruktive Gespräche auf Augenhöhe“ Auch Sportdirektor Sandy Röhrbein zeigte sich zufrieden: „Wir hatten sehr offene und konstruktive Gespräche mit Luis und konnten ihm einen gemeinsamen Weg aufzeigen. So wurden wir schnell einig und wollen nun gemeinsam an einer erfolgreichen Zukunft arbeiten.“