BSV Rehden testet in der Halle

Am Sonntag, 11. Januar 2026, richtet der SC Rot-Weiß Maaslingen erneut den Sponsorencup in der Weser-Halle in Lahde aus. Ab 13:00 Uhr rollt der Ball beim beliebten Hallenturnier, das mit einer Spieldauer von jeweils zwölf Minuten pro Partie schnelle Entscheidungen und ein hohes Tempo verspricht. Für den BSV Rehden ist der Wettbewerb eine willkommene Abwechslung in der Winterpause – und ein erster Formtest mit Blick auf die Rückrunde.

Der BSV Rehden startet in Gruppe A direkt mit einer anspruchsvollen Aufgabe. Im Eröffnungsspiel um 13:00 Uhr trifft die Mannschaft auf RW Maaslingen, den Gastgeber des Turniers. Die Maaslinger sind aktuell in der Westfalenliga beheimatet und wollen vor heimischem Publikum nicht nur organisatorisch überzeugen, sondern auch sportlich Akzente setzen.

Weiter geht es für Rehden um 14:30 Uhr gegen die Minden Allstars. Die regionale Auswahlmannschaft wird eigens für Turniere zusammengestellt und gilt als schwer einzuschätzen. Solche Teams sorgen im Hallenfußball regelmäßig für Überraschungen und bringen viel individuelle Qualität mit.

Um 15:00 Uhr wartet mit dem TV Neuenkirchen ein klassischer Vertreter des engagierten Amateurfußballs. Der Bezirksligist aus dem Raum Hannover steht für kompaktes Spiel und hohen Einsatz – Eigenschaften, die gerade im Hallenformat häufig den Ausschlag geben.

Entscheidung am späten Nachmittag

Die Finalrunde beginnt um 16:24 Uhr, das Endspiel ist für 17:12 Uhr angesetzt. Dann wird sich entscheiden, welches Team sich beim Sponsorencup 2026 durchsetzt.

Mehr als nur ein Turnier

Für den BSV Rehden ist der Sponsorencup nicht allein sportlicher Wettbewerb, sondern auch ein Team-Event im Hallenformat. Die Mischung aus Oberliga-Erfahrung, regionalem Amateurfußball und schnellem Hallenspiel verspricht spannende Duelle, viele Tore und temporeiche Begegnungen. Für die Zuschauer ist der Sponsorencup damit ein attraktiver und stimmungsvoller Auftakt ins Fußballjahr 2026.