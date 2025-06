BSV Rehden testet doppelt zum Auftakt

Nach dem Trainingsstart am 25. Juni beginnt für den BSV SW Rehden die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison mit einem echten Härtetest: Am Samstag, 28. Juni 2025, tritt die Mannschaft von Cheftrainer Kristian Arambasic beim Regionalligisten SV Rödinghausen an. Anstoß im Häcker Wiehenstadion (Auf der Drift 36, Rödinghausen) ist um 14:00 Uhr.