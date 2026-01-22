BSV Rehden testet beim Bezirksliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen

Die Gastgeber treten nach dem Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems in der Bezirksliga 2 (Weser-Ems Staffel 2) an und führen dort aktuell die Tabelle an. Unter Trainer Marcel Bragula, der den Verein seit rund zehn Jahren betreut, setzt der VfL auf eine eingespielte Struktur und hohe personelle Kontinuität. Die Mannschaft gilt als jung, dynamisch und stark vom eigenen Nachwuchs geprägt. Wildeshausen mit starker Offensive und stabiler Defensive Mit Kevin Kari (zehn Saisontore in 17 Ligaspielen) und Vorlagengeber Michael Eberle verfügt der VfL über zwei herausragende Offensivkräfte. Bereits im ersten Testspiel gegen den SV Hansa Friesoythe (3:2) präsentierte sich Wildeshausen in guter Verfassung.

Bragula sprach gegenüber Kreiszeitung.de von einem „positiv überraschenden“ Auftritt. Vor allem Kari und Eberle waren kaum zu stoppen, während die Defensive um Christopher Kant, Onno Bolling, Finn Cordes und Mattes Hehr bislang erst 16 Gegentreffer zugelassen hat. Rehden setzt auf Stabilität statt Experimente Auch beim BSV Rehden steigt mit diesem Testspiel die Intensität der Vorbereitung. Trainer Kristian Arambasic kündigt an, die Partie deutlich ernster anzugehen als zuletzt: „Wenn das Spiel stattfindet – die Wetterlage lässt aktuell leider wenig Hoffnung –, werden wir die Partie deutlich ernster angehen als zuletzt. Gegen Wildeshausen werden wir kaum noch experimentieren.“