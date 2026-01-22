BSV Rehden testet beim Bezirksliga-Tabellenführer VfL Wildeshausen

Die Gastgeber treten nach dem Abstieg aus der Landesliga Weser-Ems in der Bezirksliga 2 (Weser-Ems Staffel 2) an und führen dort aktuell die Tabelle an. Unter Trainer Marcel Bragula, der den Verein seit rund zehn Jahren betreut, setzt der VfL auf eine eingespielte Struktur und hohe personelle Kontinuität. Die Mannschaft gilt als jung, dynamisch und stark vom eigenen Nachwuchs geprägt.
Wildeshausen mit starker Offensive und stabiler Defensive
Mit Kevin Kari (zehn Saisontore in 17 Ligaspielen) und Vorlagengeber Michael Eberle verfügt der VfL über zwei herausragende Offensivkräfte. Bereits im ersten Testspiel gegen den SV Hansa Friesoythe (3:2) präsentierte sich Wildeshausen in guter Verfassung.
Bragula sprach gegenüber Kreiszeitung.de von einem „positiv überraschenden“ Auftritt. Vor allem Kari und Eberle waren kaum zu stoppen, während die Defensive um Christopher Kant, Onno Bolling, Finn Cordes und Mattes Hehr bislang erst 16 Gegentreffer zugelassen hat.
Rehden setzt auf Stabilität statt Experimente
Auch beim BSV Rehden steigt mit diesem Testspiel die Intensität der Vorbereitung. Trainer Kristian Arambasic kündigt an, die Partie deutlich ernster anzugehen als zuletzt: „Wenn das Spiel stattfindet – die Wetterlage lässt aktuell leider wenig Hoffnung –, werden wir die Partie deutlich ernster angehen als zuletzt. Gegen Wildeshausen werden wir kaum noch experimentieren.“
Im Fokus steht ein nahezu vollständiger Einsatz des eigenen Kaders: „Es werden deutlich weniger Gastspieler, als noch letzte Woche dabei sein, wir laufen zu rund 95 Prozent mit unserem eigenen Kader auf. Vielleicht kommt noch ein Spieler dazu.“
Blick auf den Rückrundenstart
Mit Blick auf den schweren Rückrundenauftakt am 14. Februar in den Waldsportstätten gegen den VfV Hildesheim will Arambasic vor allem an den Abläufen feilen: „Wir wollen mit wenig Rotation spielen und die Abläufe weiter stabilisieren. Das habe ich der Mannschaft auch klar so kommuniziert.“
Dabei geht es weniger um das Ergebnis als um die Entwicklung der Spielstruktur.
Teamgeist auch abseits des Platzes
Neben dem sportlichen Aspekt spielt für den Trainer auch das Miteinander eine wichtige Rolle: „Unabhängig davon freue ich mich natürlich riesig, wenn wir endlich wieder spielen können. Nach der Partie ist ein gemeinsamer Mannschaftsabend geplant – mit gutem Essen und einem lockeren Ausklang. Solche gemeinsamen Momente sind enorm wichtig für das Teamgefüge und den Zusammenhalt.“
Sportlich wartet mit dem Bezirksliga-Tabellenführer ein selbstbewusster, unangenehmer Gegner auf den Oberligisten. Für den BSV Rehden steht jedoch klar der Fokus auf den eigenen Inhalten: Stabilität, Struktur und Abstimmung sollen weiter verbessert werden – als Vorbereitung auf eine anspruchsvolle Rückrunde in der Oberliga Niedersachsen.