BSV Rehden startet Ende Juni in die Vorbereitung Acht Testspiele und ein Trainingslager prägen den Fahrplan zur Oberliga-Saison 2026/27 von red · Heute, 12:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

Die Sommerpause neigt sich dem Ende entgegen. Am 24. Juni bittet Cheftrainer Majid Cirousse seine Mannschaft zum Trainingsauftakt. Bis zum Saisonstart wartet auf den BSV Rehden ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm mit acht Testspielen und einem Trainingslager in den heimischen Waldsportstätten.

Nach einigen Wochen Pause beginnt für den BSV Rehden am 24. Juni um 18 Uhr die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Spielzeit. Erstmals wird Cheftrainer Majid Cirousse die Mannschaft von Beginn an durch eine komplette Sommervorbereitung führen. Dabei werden auch die Neuzugänge erstmals gemeinsam mit dem Team auf dem Trainingsplatz stehen. In den folgenden Wochen soll die Mannschaft Schritt für Schritt die Grundlagen für die Saison 2026/27 legen. Neben zahlreichen Trainingseinheiten setzt der Verein auf ein dichtes Programm mit Testspielen gegen Gegner aus unterschiedlichen Spielklassen.

Umfangreiches Testspielprogramm bis zum Saisonstart Bereits am 3. Juli bestreitet der BSV sein erstes Vorbereitungsspiel gegen den TV Dinklage. Es folgen weitere Tests gegen die SG Peckeloh, BW Lohne, die Sportfreunde Lotte, den 1. FC Wunstorf, Rot-Weiß Maaslingen und den TSV Venne. Ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung wird zudem das Trainingslager vom 23. bis 26. Juli in Rehden sein. Dort sollen die Abläufe weiter verfeinert und die Mannschaft für die bevorstehenden Pflichtspiele eingespielt werden.