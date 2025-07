BSV Rehden: Sieg gegen Voxtrup, bittere Derbypleite gegen Bersenbrück

Nur wenig später folgte das Duell mit dem Oberliga-Konkurrenten TuS Bersenbrück. Der BSV startete gut, ließ aber in der Anfangsphase klare Chancen liegen. Bersenbrück zeigte sich effizienter: Strashnoi traf per Direktabnahme (11.), Alvarez erhöhte per umstrittenem Elfmeter (18.) und nach einem Ballverlust im Zentrum erneut (21.). Erst in der Schlussminute gelang Rehden durch einen Kopfball von Jiménez Paris nach Flanke von Özer der 1:3-Anschlusstreffer.

Arambasic kritisierte die mangelnde Durchschlagskraft:

„Wir waren im Spielaufbau bis zur Sechserposition gut, aber im Offensivspiel fehlte es uns an Struktur und Zielstrebigkeit. Wir haben Bersenbrück ihre Tore zu leicht gemacht.“