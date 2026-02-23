BSV Rehden setzt sich im torreichen Test gegen HSC Hannover durch

In einem außergewöhnlichen Testformat über viermal 30 Minuten gewann der BSV Rehden mit 8:7 gegen den Regionalligisten HSC Hannover. Während die Offensive brillierte, offenbarte die Partie erneut Defizite in der Defensive – wertvolle Erkenntnisse für den Ligastart.
Die erste 30-Minuten-Phase verlief aus Sicht der Schwarz-Weißen unbefriedigend. Struktur, Zugriff und Durchschlagskraft fehlten weitgehend, sodass der BSV ohne eigenen Torschuss mit 0:2 in Rückstand geriet. Erst im zweiten Abschnitt steigerte sich das Team deutlich. Mit mehr Offensivdruck erzielte Noah Wallenßus den Anschluss, musste jedoch kurz darauf noch den 2:1-Rückstand hinnehmen.
Nach der Pause wechselte Trainer Kristian Arambasic nahezu die komplette Mannschaftsformation ein. Die zweite Rehdener Gruppe übernahm zunehmend die Kontrolle. Zwar erhöhte der HSC Hannover zunächst auf 3:1, doch anschließend setzte Rehden seine Offensivstärke ein und drehte die Partie bis zur 5:3-Führung.
Die Defensivprobleme blieben jedoch bestehen. Immer wieder führten individuelle Fehler zu Gegentoren, sodass die Begegnung bis zum 8:7-Endstand ein offener Schlagabtausch blieb. Die Rehdener Tore erzielten Beck (3), Wallenßus (2), Jimenez Paris (2) und Temin (1).
Kristian Arambasic betonte nach der Partie die Defensivschwächen:
„Nach vorne war es gut, aber hinten war es bei beiden Mannschaften ein offenes Scheunentor. Da müssen wir uns für den Ligabetrieb deutlich steigern – und zwar als gesamter Mannschaftsverbund.“
Gleichzeitig wertete der Coach die intensive Woche mit mehreren Testspielen als wichtigen Belastungsreiz: Spielpraxis, Intensität und Wettkampfbedingungen hätten der Mannschaft zusätzliche Kräfte mobilisiert.
Der Fokus richtet sich nun klar auf den Pflichtspielbeginn. Am kommenden Wochenende wartet mit dem SV Holthausen Biene eine Aufgabe, bei der weniger Torfestspiele, dafür Stabilität, Struktur und mannschaftliche Geschlossenheit entscheidend sein werden.
Der BSV Rehden zeigte Moral und Offensivpower, bewies aber auch Defizite in der Abwehr. Das spektakuläre 8:7 liefert wertvolle Erkenntnisse für die letzten Anpassungen vor dem Ligastart und unterstreicht die Notwendigkeit, defensive Stabilität mit der Angriffsstärke zu verbinden.