BSV Rehden setzt sich im torreichen Test gegen HSC Hannover durch Intensiver Härtetest: Offensivstärke überzeugt, Defensivarbeit bleibt Baustelle von red · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

– Foto: Horst Vogler

In einem außergewöhnlichen Testformat über viermal 30 Minuten gewann der BSV Rehden mit 8:7 gegen den Regionalligisten HSC Hannover. Während die Offensive brillierte, offenbarte die Partie erneut Defizite in der Defensive – wertvolle Erkenntnisse für den Ligastart.

Früher Rückstand und harter Lernprozess Die erste 30-Minuten-Phase verlief aus Sicht der Schwarz-Weißen unbefriedigend. Struktur, Zugriff und Durchschlagskraft fehlten weitgehend, sodass der BSV ohne eigenen Torschuss mit 0:2 in Rückstand geriet. Erst im zweiten Abschnitt steigerte sich das Team deutlich. Mit mehr Offensivdruck erzielte Noah Wallenßus den Anschluss, musste jedoch kurz darauf noch den 2:1-Rückstand hinnehmen. Nach der Pause wechselte Trainer Kristian Arambasic nahezu die komplette Mannschaftsformation ein. Die zweite Rehdener Gruppe übernahm zunehmend die Kontrolle. Zwar erhöhte der HSC Hannover zunächst auf 3:1, doch anschließend setzte Rehden seine Offensivstärke ein und drehte die Partie bis zur 5:3-Führung.

Offener Schlagabtausch bis zum Schluss Die Defensivprobleme blieben jedoch bestehen. Immer wieder führten individuelle Fehler zu Gegentoren, sodass die Begegnung bis zum 8:7-Endstand ein offener Schlagabtausch blieb. Die Rehdener Tore erzielten Beck (3), Wallenßus (2), Jimenez Paris (2) und Temin (1). Kristian Arambasic betonte nach der Partie die Defensivschwächen:

„Nach vorne war es gut, aber hinten war es bei beiden Mannschaften ein offenes Scheunentor. Da müssen wir uns für den Ligabetrieb deutlich steigern – und zwar als gesamter Mannschaftsverbund.“