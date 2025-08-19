BSV Rehden setzt erstes Ausrufezeichen der Saison

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen ein eindrucksvolles Lebenszeichen gesendet. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage gegen den SV Meppen II gewann die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic beim USI Lupo Martini Wolfsburg klar mit 4:0 (2:0). Vor 211 Zuschauern im Stadio Lupo überzeugten die Schwarz-Weißen durch Disziplin, Effizienz und eine geschlossene Mannschaftsleistung.

Die Anfangsphase verlief kontrolliert, ehe Rehden nach einer halben Stunde das Tempo erhöhte. Noah Wallenßus eröffnete den Torreigen nach Vorarbeit von Beytullah Özer und Eke Uzoma mit dem 1:0 (31.). Nur fünf Minuten später schlug der Angreifer erneut zu: Nach einer kurzen Ecke über Beck und Uzoma nutzte Wallenßus einen Abpraller im Strafraum zum 2:0 (36.).

Auch nach der Pause blieb Rehden dominant. Aggressives Pressing zwang Lupo zu Fehlern, die Elias Beck zum 3:0 nutzte (52.). Den Schlusspunkt setzte Luis Felipe Monteiro, der aus 22 Metern sehenswert ins obere Eck traf (67.) – ein Tor der Marke Traumtreffer.

Kurz darauf vergab Özer die Chance auf den fünften Treffer, als er mit einem Strafstoß nur das Lattenkreuz traf (71.). Weitere Möglichkeiten blieben ungenutzt, dennoch war die Partie längst entschieden.

Premiere ohne Gegentor – Debüt für Ndiaye

Neben der Offensivfreude überzeugte der BSV auch defensiv. Zum ersten Mal in dieser Saison blieb die Arambasic-Elf ohne Gegentor – ein Ziel, das der Trainer besonders betonte. In der Schlussphase feierte zudem Neuzugang André Ndiaye sein Debüt im schwarz-weißen Trikot.

Trainer Kristian Arambasic bilanzierte nach Abpfiff: „Das war heute ein sehr erwachsener und disziplinierter Auftritt von uns bei Lupo. Von der ersten Minute an waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Wir haben keine echte Torchance dem Gegner ermöglicht. Unser Ziel war es endlich ohne Gegentor zu bleiben, und das haben wir heute hinbekommen. Dass wir vorne immer ein Tor erzielen können, wissen wir. Alle drei Stürmer haben heute getroffen und auch die eingewechselten offensiven Spieler hätten heute ein Tor erzielen können. Somit bleibt unterm Strich, dass wir mehr als verdient gewonnen haben und das mit einer überzeugenden Mannschaftsleistung. Am Ende hätten wir nur zwei oder drei weitere Treffer erzielen müssen, aber auch bei einem 6:0 gibt es nicht mehr als drei Punkte, und die haben wir mit nach Rehden genommen.“

USI Lupo Martini Wolfsburg – BSV Schwarz-Weiß Rehden 0:4

USI Lupo Martini Wolfsburg: Flynn Schönmottel, Valeri Schlothauer, Athanasios Palanis, Osman Altin (46. Marlo Moretti), Giosue Tortora, Malcolm Badu (59. Aziz Kiy), Bangin Bakir, Robin Alexander Sarstedt (68. Lukas Comito), Romeo Kumor (46. Elia Cirrone), Julian Wöhner (46. Arlind Sadiku), Yassin Jemai - Trainer: Ludger Tusch

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Beytullah Özer (72. Niklas Bär), Serkan Temin, Julian Wolff, Takang Anubodem (78. Henri Malik Euwi), Uzoma Eke (61. Nick Kaperkon), Dominik Klann, Luis-Felipe Monteiro (81. André Nicolas N'Diaye), Noah Wallenßus, Elias Beck (72. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

Schiedsrichter: Niklas Bahr (Hannover) - Zuschauer: 211

Tore: 0:1 Noah Wallenßus (31.), 0:2 Noah Wallenßus (36.), 0:3 Elias Beck (52.), 0:4 Luis-Felipe Monteiro (68.)