BSV Rehden setzt auf Cirousse im Saisonfinale

Der BSV Rehden hat die Nachfolge auf der Trainerbank geregelt und setzt für das Saisonfinale auf Majid Cirousse. Der neue Coach übernimmt ab sofort und wird die Mannschaft in den verbleibenden sechs Partien der Spielzeit 2025/26 betreuen.

Nur kurze Zeit nach der Trennung von Kristian Arambasic hat der Verein damit eine zügige Lösung präsentiert. Cirousse leitete bereits das erste Training und arbeitet fortan gemeinsam mit Co-Trainer David Schiavone an der Vorbereitung auf die entscheidenden Wochen.

Die Aufgabe ist klar umrissen: In einer sportlich angespannten Lage soll die Mannschaft stabilisiert und auf die verbleibenden Spiele ausgerichtet werden. Der Fokus liegt dabei weniger auf grundlegenden Veränderungen, sondern vielmehr auf klaren Abläufen und einer schnellen Ansprache innerhalb des Teams.