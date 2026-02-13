BSV Rehden misst sich beim FC Oberneuland auf Kunstrasen

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden setzt seine Testspielserie in der verlängerten Wintervorbereitung fort. Nachdem am Freitag bereits beim Brinkumer SV gespielt wird, tritt am Sonntag um 15:00 Uhr die zweite Gruppe des geteilten Kaders beim FC Oberneuland an. Gespielt wird in der Marko-Mock-Arena auf Kunstrasen.

Auch personell hat sich beim Bremer Traditionsklub im Winter einiges getan. Nico Weide wurde vom Bremer SV ausgeliehen, während mit Viktor Appiah (zum FC Eintracht Norderstedt) und Andrew Owusu (zum U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg) zwei etablierte Kräfte den Verein verlassen haben. Zudem wechselte Abdul Halim Inusah zum TB Uphusen. Die Veränderungen zeigen, dass Oberneuland weiterhin auf der Suche nach Stabilität ist.

Mit dem Gegner aus der Bremen-Liga wartet ein technisch versiertes Team, das in der Saison 2025/26 im Tabellenmittelfeld auf Platz sieben steht. Der FCO gilt vor allem offensiv als mutig, spielfreudig und auf heimischem Kunstrasen besonders gefährlich. Gleichzeitig zeigte sich die Defensive im Saisonverlauf immer wieder anfällig, was regelmäßig zu offenen Partien mit vielen Chancen auf beiden Seiten führte.

Für den BSV bietet die Partie eine gute Gelegenheit, weitere Abläufe zu festigen und sich auf Kunstrasen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Gerade weil Rehden in der bisherigen Vorbereitung nur eingeschränkt regulär auf diesem Untergrund trainieren konnte, hat das Spiel einen hohen Stellenwert. Im Fokus stehen dabei das Verhalten in den Räumen auf dem Großfeld, das Timing in den Abläufen sowie das Passspiel und die Orientierung bei höherem Tempo.

Sportlich wird es für die Schwarz-Weißen vor allem darauf ankommen, Oberneulands Offensivmomente zu kontrollieren und gleichzeitig die Räume zu nutzen, die sich durch die mutige Spielweise des Gastgebers ergeben.

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden freut sich auch in Bremen über Unterstützung. Wer Zeit hat, kann das Team am Sonntagnachmittag vor Ort begleiten.