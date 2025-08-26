BSV Rehden kassiert ernüchternde Heimniederlage

Nur eine Woche nach dem überzeugenden 4:0-Auswärtserfolg bei Lupo Martini Wolfsburg herrschte in den Waldsportstätten Ernüchterung. Vor 150 Zuschauern musste sich der BSV Rehden am dritten Spieltag der Oberliga Niedersachsen dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder klar mit 1:3 (0:1) geschlagen geben. Die Elf von Kristian Arambasic wirkte über weite Strecken des Spiels ideenlos, fehleranfällig und ließ die notwendige Leidenschaft vermissen.

Schon die Anfangsphase deutete an, dass es für die Schwarz-Weißen kein einfacher Nachmittag werden würde. Zwar hatte Luis Felipe Monteiro die frühe Möglichkeit zur Führung, doch danach übernahm Germania zunehmend die Kontrolle. In der 33. Minute nutzte Finn Hoffmann einen Ballverlust von Beytullah Özer zum 0:1 – ein Sinnbild für das unsichere Aufbauspiel der Gastgeber.

„Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen, haben die entscheidenden Zweikämpfe verloren und uns im Spielaufbau zu viele Fehler erlaubt“, resümierte ein sichtlich enttäuschter Arambasic.

Die Hoffnung, nach der Pause mit mehr Energie zurückzukehren, zerschlug sich schnell. Bereits in der 47. Minute erhöhte Nick Bode nach einem weiteren Rehdener Ballverlust mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel auf 0:2. Als Jonas Lübke in der 61. Minute per Elfmeter nach Foul von Uzoma Eke zum 0:3 traf, war die Partie entschieden.

Arambasic reagierte mit zahlreichen Wechseln, brachte unter anderem Niklas Bär, Nick Kaperkon und André Ndiaye. Doch der erhoffte Ruck ging nicht durch die Mannschaft. Erst in der Nachspielzeit gelang Noah Wallenßus nach Vorarbeit von Kaperkon und Eke der Ehrentreffer (90.+3).

Klare Worte des Trainers

„Langreder war bärenstark und hat alles auf den Platz gebracht, was man braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Wir haben all das vermissen lassen“, kritisierte Arambasic. „Man hätte heute die komplette Mannschaft austauschen können. Wir haben unsere PS nicht auf die Straße gebracht.“

Auch die Zuschauer reagierten enttäuscht. Nach dem Hoffnungszeichen in Wolfsburg hatten viele Fans auf einen weiteren Sieg gehofft – stattdessen gab es einen Rückfall in alte Muster. Die Stimmung nach dem Schlusspfiff war entsprechend gedrückt.

Mit drei Punkten aus den ersten drei Spielen steht der BSV Rehden nun schon früh unter Zugzwang, will man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht verlieren. Bereits am Freitag wartet das nächste schwere Auswärtsspiel beim SC Spelle-Venhaus.

BSV Schwarz-Weiß Rehden – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 1:3

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Eric Anozie, Beytullah Özer (54. Uzoma Eke), Serkan Temin, Julian Wolff, Takang Anubodem, Inwoo Choi (55. Niklas Bär), Dominik Klann (55. Nick Kaperkon), Luis-Felipe Monteiro (70. André Nicolas N'Diaye), Noah Wallenßus, Elias Beck (70. Javier Alejandro Jimenez Paris) - Trainer: Kristian Arambasic

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Jean-Luca Hacke, Dominik Swientek, Erblin Thaqi (83. Bastian Kamkaing Kamole), Jonas Lübke (72. Daniel Zürn), Til Anger, Emmanuel Chukwuebuka Ugoala (82. Joshua Siegert), Eiliko Möller (46. Lasse Denker), Pino Ballerstedt, Nick Bode, Tigrinho (76. Hannes Milan), Finn Hoffmann - Trainer: Boris Besovic

Schiedsrichter: Jannik Benjamin Meyer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Finn Hoffmann (34.), 0:2 Nick Bode (47.), 0:3 Jonas Lübke (61. Foulelfmeter), 1:3 Noah Wallenßus (90.+3)