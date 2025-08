BSV Rehden holt U19-Bundesliga-Verteidiger Takang Anubodem

Anubodem wurde in den Nachwuchsleistungszentren von Borussia Dortmund, Schalke 04 und zuletzt beim VfL Bochum ausgebildet. In der A-Junioren-Bundesliga absolvierte er 25 Partien in der Saison 2023/24 und überzeugte durch sein taktisches Verhalten, solides Zweikampfverhalten und Übersicht im Spielaufbau.

BSV-Trainer Kristian Arambasic ist überzeugt vom Neuzugang:

„Takang hat mich im Eins-gegen-eins voll überzeugt – er bringt Laufbereitschaft, Defensivstärke und mentale Stabilität mit. Wir haben damit die rechte Seite gut besetzt und zugleich einen gesunden Konkurrenzkampf geschaffen.“