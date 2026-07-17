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BSV Rehden holt Torwarttalent aus Berlin
Der 19-Jährige gehörte zuletzt zum Regionalliga-Kader der Berliner und soll sich hinter Stammkeeper Daniel Banfalvi weiterentwickeln
Der BSV Rehden setzt bei seinen Personalplanungen weiter auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Mit Aladji „Dj“ Dieye haben die Niedersachsen einen 19 Jahre alten Torhüter verpflichtet, der vom Hertha 03 Zehlendorf in die Waldsportstätten wechselt.
Dieye spielte in der vergangenen Saison in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 der Berliner und gehörte zugleich zum Kader der Regionalligamannschaft von Hertha 03 Zehlendorf. Nun folgt für den Schlussmann der Schritt in den Herrenbereich beim Oberligisten aus Rehden.
Beim BSV ist die Rolle des Neuzugangs klar definiert. Der talentierte Keeper soll behutsam aufgebaut werden und sich im täglichen Training an der Seite von Stammtorwart Daniel Banfalvi weiterentwickeln. Die Verantwortlichen trauen dem 19-Jährigen großes Potenzial zu und sehen in ihm einen Torhüter mit Perspektive für die Zukunft.
Mit der Verpflichtung von Dieye setzt der BSV Rehden seine Transferstrategie fort, junge Spieler mit Entwicklungsmöglichkeiten an den Verein zu binden und ihnen den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen. Nach den bisherigen Neuzugängen wächst der Kader für die kommende Saison damit weiter – diesmal auf einer Schlüsselposition zwischen den Pfosten.