BSV Rehden holt Torwarttalent aus Berlin

Dieye spielte in der vergangenen Saison in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 der Berliner und gehörte zugleich zum Kader der Regionalligamannschaft von Hertha 03 Zehlendorf. Nun folgt für den Schlussmann der Schritt in den Herrenbereich beim Oberligisten aus Rehden.

Beim BSV ist die Rolle des Neuzugangs klar definiert. Der talentierte Keeper soll behutsam aufgebaut werden und sich im täglichen Training an der Seite von Stammtorwart Daniel Banfalvi weiterentwickeln. Die Verantwortlichen trauen dem 19-Jährigen großes Potenzial zu und sehen in ihm einen Torhüter mit Perspektive für die Zukunft.