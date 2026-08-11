BSV Rehden holt Offensivtalent Babanding Bojang Der 18-Jährige kommt vom JFV Bremen und soll nach einer starken Saison in der U19-Regionalliga beim BSV den nächsten Schritt im Herrenfußball machen von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der BSV Rehden setzt seine Kaderplanung mit Blick auf die kommende Saison fort und verpflichtet Babanding Bojang. Der 18-Jährige wechselt vom JFV Bremen in die Waldsportstätten und soll künftig das offensive Mittelfeld der Schwarz-Weißen verstärken.

Bojang kommt mit einer bemerkenswerten Ausbeute aus der vergangenen Spielzeit. Für den JFV Bremen erzielte der offensive Mittelfeldspieler in 20 Partien der U19-Regionalliga 15 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Nun steht für ihn der Übergang in den Herrenfußball an. Röhrbein sieht großes Potenzial BSV-Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein traut dem Youngster dabei eine wichtige Rolle zu, will ihm aber zugleich die notwendige Eingewöhnungszeit geben.

„Wir haben uns intensiv um Baba bemüht, da wir in ihm ein großes Talent sehen und ihm eine wichtige Rolle in unserem Kader zutrauen. Trotz seines großen Talents werden wir ihm aber die nötige Zeit geben, sich an den Herrenfußball zu gewöhnen“, sagt Röhrbein auf der Homepage des Vereins. Beim BSV wird Bojang künftig mit der Rückennummer 14 auflaufen. Der 18-Jährige selbst blickt mit Vorfreude auf seine erste Saison im Herrenbereich. „Ich freue mich auf mein erstes Jahr in einer richtigen Männermannschaft und hoffe, dass wir viele Siege feiern können. Die Fans im Rücken werden dabei für den Extrakick sorgen!“