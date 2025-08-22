BSV Rehden holt Allrounder

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 verpflichtet: André Nicolas Ndiaye verstärkt ab sofort die Schwarz-Weißen. Der 24-jährige Deutsch-Senegalese kommt vom BSV Kickers Emden in die Waldsportstätten und bringt vielseitige Erfahrung aus Ober- und Regionalliga mit.

Ndiaye begann seine Laufbahn im Nachwuchs des TSV Havelse und sammelte später beim SV Arminia Hannover erste Erfahrungen im Herrenbereich. In 38 Oberliga-Einsätzen für die „Blauen“ erzielte er elf Tore, ehe er nach Emden wechselte. Dort wurde er als Schienenspieler auf der linken Seite eingesetzt und schaffte mit Kickers den Sprung in die Regionalliga Nord.

Trainer Kristian Arambasic sieht in Ndiaye vor allem eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld: „Mit André Nicolas Ndiaye kommt ein Spieler in die Waldsportstätten, der genau in unser Profil passt. In Emden hat er meist auf der linken Seite gespielt, nun wollen wir seinen Offensivdrang weiter vorn einbringen. Er bringt Power, Tempo und einen starken linken Fuß mit – genau den Push, den wir für unser Spiel brauchen.“