BSV Rehden holt Allrounder

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2025/26 verpflichtet: André Nicolas Ndiaye verstärkt ab sofort die Schwarz-Weißen. Der 24-jährige Deutsch-Senegalese kommt vom BSV Kickers Emden in die Waldsportstätten und bringt vielseitige Erfahrung aus Ober- und Regionalliga mit.
Ndiaye begann seine Laufbahn im Nachwuchs des TSV Havelse und sammelte später beim SV Arminia Hannover erste Erfahrungen im Herrenbereich. In 38 Oberliga-Einsätzen für die „Blauen“ erzielte er elf Tore, ehe er nach Emden wechselte. Dort wurde er als Schienenspieler auf der linken Seite eingesetzt und schaffte mit Kickers den Sprung in die Regionalliga Nord.
Trainer Kristian Arambasic sieht in Ndiaye vor allem eine Verstärkung für das zentrale Mittelfeld: „Mit André Nicolas Ndiaye kommt ein Spieler in die Waldsportstätten, der genau in unser Profil passt. In Emden hat er meist auf der linken Seite gespielt, nun wollen wir seinen Offensivdrang weiter vorn einbringen. Er bringt Power, Tempo und einen starken linken Fuß mit – genau den Push, den wir für unser Spiel brauchen.“
Zudem lobte Arambasic die Professionalität des Neuzugangs: „Er legt aktuell Extraschichten ein, wenn andere frei haben – das imponiert mir enorm. In drei bis vier Wochen wird er wieder sein altes Niveau erreichen, und dann bin ich überzeugt, dass er uns viel Freude bereiten wird.“
Auch der Spieler selbst zeigt sich hoch motiviert: „Der Trainer hat mir klar aufgezeigt, dass er mich in der Offensive einplant. Diese Chance möchte ich nutzen, um mich weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, mit dem Team den Aufstieg zu schaffen und den BSV dorthin zurückzuführen, wo er hingehört.“
Mit Ndiaye gewinnt Rehden einen robusten, flexiblen Akteur, der sowohl defensiv Stabilität als auch offensiv Torgefahr mitbringt – und damit exakt in das Konzept des Neuaufbaus passt.