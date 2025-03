BSV Rehden: Flutlicht und Revanchegelüste

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden greift am Mittwochabend nach dem nächsten Prestigeerfolg in der Oberliga Niedersachsen. Im Nachholspiel gegen den Tabellenvierten SC Spelle-Venhaus möchte das Team von Trainer Kristian Arambasic seine beeindruckende Serie von 15 ungeschlagenen Spielen fortsetzen – und gleichzeitig Wiedergutmachung für die bittere 2:3-Hinspielniederlage betreiben.

„Revanche ist ein zusätzlicher Antrieb“, sagt Arambasic, der zugleich an die aktuelle Form erinnert: „Es ist kein Zufall, dass wir seit Wochen so konstant punkten.“

Besonders in der Schlussphase offenbarte Spelle wiederholt Schwächen – eine Einladung für die heimstarken Rehdener. „Wir müssen erneut über 90 Minuten an unsere Leistungsgrenze gehen“, fordert Arambasic, der trotz der personellen Ausfälle auf einen gut eingespielten 19-Mann-Kader zurückgreifen kann.

Der Rahmen stimmt – jetzt zählt’s

Mit einem Sieg gegen Spelle könnte Rehden den Rückstand auf Spitzenreiter HSC Hannover bei einem Spiel weniger auf vier Punkte verkürzen. Die Voraussetzungen: Flutlichtatmosphäre in den Waldsportstätten, eine heimstarke Mannschaft in Topform – und ein Trainer, der den Moment mit seinem Team greifen will: „Was gibt es Schöneres als ein Flutlichtspiel mitten in der Woche? Gegen Schöningen war die Stimmung großartig – das wünschen wir uns auch morgen.“ Gegen einen Gegner, der über viel Qualität verfügt, aber aktuell verwundbar scheint, ist ein Heimsieg mehr als nur möglich – es wäre ein weiteres starkes Zeichen im Rennen um die Spitzenplätze.