BSV Rehden feiert souveräner 4:0-Testspielsieg in Mühlen

Der BSV Rehden hat seinen Test beim Landesligisten SV GW Mühlen souverän mit 4:0 (2:0) gewonnen. Von Beginn an kontrollierten die Schwarz-Weißen das Geschehen, ließen defensiv kaum etwas zu und setzten offensiv klare Akzente.

Bereits in der ersten Hälfte stellten Noah Wallenßus und Niklas Bär mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel blieb die Gästeelf spielbestimmend: Nick Kaperkon erhöhte auf 3:0, der vierte Treffer fiel nach einem schön herausgespielten Angriff – der Torschütze wurde nicht genannt.

Positiv: Der komplette Kader kam zum Einsatz, alle Spieler blieben verletzungsfrei, und auch in der zweiten Mannschaft sammelten einige Jungs wertvolle Minuten und steuerten fast alle Treffer bei. Insgesamt ein rundum gelungener Abend für die Rehdener.