BSV Rehden feiert souveräner 4:0-Testspielsieg in Mühlen

Der BSV Rehden hat seinen Test beim Landesligisten SV GW Mühlen souverän mit 4:0 (2:0) gewonnen. Von Beginn an kontrollierten die Schwarz-Weißen das Geschehen, ließen defensiv kaum etwas zu und setzten offensiv klare Akzente.
Bereits in der ersten Hälfte stellten Noah Wallenßus und Niklas Bär mit ihren Treffern die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel blieb die Gästeelf spielbestimmend: Nick Kaperkon erhöhte auf 3:0, der vierte Treffer fiel nach einem schön herausgespielten Angriff – der Torschütze wurde nicht genannt.
Positiv: Der komplette Kader kam zum Einsatz, alle Spieler blieben verletzungsfrei, und auch in der zweiten Mannschaft sammelten einige Jungs wertvolle Minuten und steuerten fast alle Treffer bei. Insgesamt ein rundum gelungener Abend für die Rehdener.
Gleichzeitig sendet der BSV Rehden Dank für die Partie und herzliche Grüße an den Gastgeber. „Der Elf vom SV GW Mühlen drücken wir fest die Daumen für den Aufstieg in die Oberliga – denn mit ihrem Auftreten und ihrer Spielweise hätten sie es absolut verdient“, sagte Rehden-Coach Kristian Arambasic nach der Partie.
SV Grün-Weiß Mühlen – BSV Schwarz-Weiß Rehden 0:4
SV Grün-Weiß Mühlen: Phil-Leon Wilhelm, Michael Kolbeck, Tom-Johannes Olberding, Marcel Schillmöller, Tom Ungemach, Peter Sieve, Jan Leiber, Oliver Schlegel, Lorenz Lagemann, Hüsnü Deniz Ogur, Franz Georg Große Klönne - Co-Trainer: Philipp Büssing - Trainer: Andreas Hinrichs - Co-Trainer: Oliver Weichers
BSV Schwarz-Weiß Rehden: Pascal Wiewrodt, Eric Anozie, Henri Malik Euwi, Nikita Marusenko, Dominik Klann, Beytullah Özer, Luis-Felipe Monteiro, Niklas Bär, André Nicolas N'Diaye, Noah Wallenßus, Elias Beck - Trainer: Kristian Arambasic
Schiedsrichter: Frank Heyden - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Noah Wallenßus, 0:2 Niklas Bär, 0:3 Nick Kaperkon, 0:4