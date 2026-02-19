BSV Rehden erwartet Spitzenteam aus Spelle-Venhaus

Am 19. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der BSV Rehden auf den SC Spelle-Venhaus. Während die Gastgeber den Anschluss an das obere Mittelfeld halten wollen, reist der Tabellenvierte mit Ambitionen auf die Spitzengruppe an.
Nach mehreren witterungsbedingten Ausfällen soll für den BSV Rehden am Samstag, 21. Februar 2026, endlich wieder der Ligaalltag einkehren. In den Waldsportstätten empfangen die Schwarz-Weißen den SC Spelle-Venhaus zu einem richtungsweisenden Duell.
Die Gäste aus dem Emsland gehören in dieser Saison zur erweiterten Spitzengruppe. Mit 31 Punkten rangiert Spelle-Venhaus auf Platz vier und liegt nur vier Zähler hinter Tabellenführer FC Germania Egestorf-Langreder. Der BSV Rehden hingegen bewegt sich mit 22 Punkten im gesicherten Mittelfeld und könnte mit einem Heimsieg den Abstand nach oben verkürzen.
Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Saison trennten sich beide Mannschaften am 29. August 2025 mit einem 2:2-Unentschieden. Rehden bewies damals Auswärtsstärke und konnte einen Punkt aus Spelle mitnehmen.
Für den SC Spelle-Venhaus geht es darum, den Kontakt zur Tabellenspitze zu halten und den Druck auf die führenden Teams aufrechtzuerhalten. Der BSV Rehden hingegen möchte nach der langen Winterpause Stabilität finden und sich im oberen Tabellenmittelfeld etablieren.
Angesichts der tabellarischen Konstellation und des ausgeglichenen Hinspiels deutet vieles auf eine enge Begegnung hin, in der Nuancen über den Ausgang entscheiden könnten.