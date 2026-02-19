BSV Rehden erwartet Spitzenteam aus Spelle-Venhaus Oberliga Niedersachsen: Neunter empfängt Tabellenvierten – Ausgangslage verspricht intensives Duell von red · Heute, 11:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 19. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der BSV Rehden auf den SC Spelle-Venhaus. Während die Gastgeber den Anschluss an das obere Mittelfeld halten wollen, reist der Tabellenvierte mit Ambitionen auf die Spitzengruppe an.

Nach mehreren witterungsbedingten Ausfällen soll für den BSV Rehden am Samstag, 21. Februar 2026, endlich wieder der Ligaalltag einkehren. In den Waldsportstätten empfangen die Schwarz-Weißen den SC Spelle-Venhaus zu einem richtungsweisenden Duell. Klare Ausgangslage in der Tabelle Die Gäste aus dem Emsland gehören in dieser Saison zur erweiterten Spitzengruppe. Mit 31 Punkten rangiert Spelle-Venhaus auf Platz vier und liegt nur vier Zähler hinter Tabellenführer FC Germania Egestorf-Langreder. Der BSV Rehden hingegen bewegt sich mit 22 Punkten im gesicherten Mittelfeld und könnte mit einem Heimsieg den Abstand nach oben verkürzen.