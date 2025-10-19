BSV Rehden dreht das Spiel und siegt 2:1 gegen Heeslingen

– Foto: Horst Vogler

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat am Freitagabend seine kleine Erfolgsserie fortgesetzt und den favorisierten Heeslinger SC mit 2:1 besiegt. Nach einem Rückstand zur Pause zeigte die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic in den heimischen Waldsportstätten Moral, Geduld und Durchschlagskraft – und verdiente sich vor 150 Zuschauern einen wichtigen Dreier im Tabellenmittelfeld der Oberliga Niedersachsen.

Rehden begann mit viel Ballbesitz und klarem Plan, während Heeslingen auf Konter setzte. Die Gäste nutzten jedoch eine Unachtsamkeit: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß flankte Jarno Böntgen scharf in den Strafraum, wo Darvin Stüve per Kopf zur Führung traf (33.). „Genau diese Situationen hatten wir besprochen – wir reagieren da einfach einen Moment zu spät“, haderte Arambasic später. Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden Heeslinger SC Heeslingen 2 1 Abpfiff

Der Rückstand tat der Spielanlage des BSV keinen Abbruch. Noch vor der Pause drängten die Schwarz-Weißen auf den Ausgleich, scheiterten aber an der Präzision. Nach dem Seitenwechsel änderte der Trainer das System – und das zeigte Wirkung. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn traf Elias Beck im Nachsetzen zum verdienten 1:1 (48.), nachdem ein Schuss von Nikita Marusenko an den Pfosten gekracht war. „Das war die richtige Reaktion. Wir wollten nach der Pause mehr Druck entwickeln, und das Team hat sofort geliefert“, lobte Arambasic. Der BSV blieb am Drücker, drängte Heeslingen tief in die eigene Hälfte und belohnte sich in der 77. Minute für den Aufwand. Nach einer Ecke von Beck verlängerte Kapitän Julian Wolff per Kopf, und André N’Diaye traf per Volley zur 2:1-Führung. „Wir haben zuletzt intensiv an Standards gearbeitet, und heute hat sich das ausgezahlt“, freute sich der Coach, für den N’Diaye „ein überragendes Spiel“ gemacht habe.