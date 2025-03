BSV Rehden bleibt gegen Spelle torlos, aber ungeschlagen

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat im Nachholspiel gegen den SC Spelle-Venhaus die große Chance verpasst, sich in der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen festzusetzen. Beim 0:0 in den heimischen Waldsportstätten dominierte die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic über weite Strecken das Geschehen, ließ aber vor dem gegnerischen Tor die nötige Kaltschnäuzigkeit vermissen. „Mit etwas Abstand muss man sagen: Das sind zwei verlorene Punkte“, so Arambasic unmittelbar nach Abpfiff. „Wir hatten acht bis neun richtig gute Möglichkeiten – da musst du den Deckel einfach irgendwann draufmachen.“

Schon in der ersten Halbzeit hatte Rehden mehr vom Spiel, blieb aber im Abschluss glücklos. Shkrep Stublla ließ gleich mehrere Gelegenheiten liegen, auch Bocar Djumo und Eric Anozie scheiterten jeweils per Kopf.

Nach der Pause blieb Rehden spielbestimmend. Der früh eingewechselte Christian Scheller ersetzte den verletzten Keeper Daniel Banfalvi souverän und musste erst in der Nachspielzeit ernsthaft eingreifen. Da hatte Spelles Elias Strotmann die Chance zum Lucky Punch, doch Scheller parierte mit einer starken Fußabwehr. „Wenn du so viel investierst und dann in der letzten Sekunde noch das Ding kassierst, wäre das unfassbar bitter gewesen. Umso mehr ziehe ich den Hut vor Christian, dass er in so einem Moment da ist“, lobte Arambasic seinen Ersatztorwart.

Trainer fordert: „Wir dürfen uns dafür nicht nur loben“

Rehdens Serie ist beachtlich: Seit 16 Spielen ist das Team in der Liga ungeschlagen. Doch der Coach mahnt zur Weiterentwicklung: „Wir haben wieder viel richtig gemacht, waren griffig, strukturiert und sind körperlich bis ans Limit gegangen – aber wir dürfen uns dafür nicht nur loben, wir müssen uns auch belohnen.“

Vor allem im Hinblick auf das nächste Spiel am Sonntag bei Arminia Hannover erwartet Arambasic eine Reaktion: „Wir wissen, was wir können – aber wir wissen auch, dass die Arminia die beste Abwehr der Liga stellt. Wenn wir da was mitnehmen wollen, brauchen wir Effizienz. Sonst reicht’s wieder nicht.“

Die gute Nachricht: Personell lichtet sich die Lage. „Der Kader zieht voll mit, die Stimmung ist gut, die Entwicklung stimmt. Jetzt brauchen wir im letzten Drittel einfach die letzte Konsequenz – dann ist mit dieser Mannschaft noch einiges möglich.“