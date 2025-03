– Foto: Horst Vogler

BSV Rehden bleibt gegen Germania Egestorf-Langreder torlos Arambasic-Team mit engagierter Leistung, aber ohne Durchschlagskraft

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat sich im ersten Heimspiel des Jahres mit einem torlosen 0:0 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder begnügen müssen. Nach dem erfolgreichen Auftakt in Vorsfelde blieb die Mannschaft von Trainer Kristian Arambasic vor 175 Zuschauern in den Waldsportstätten ohne eigenen Treffer. Gegen einen disziplinierten Gegner fehlte es dem BSV an klaren Torchancen, während die Defensive erneut stabil stand.

Von Beginn an übernahm Rehden die Kontrolle, hatte viel Ballbesitz, doch tat sich schwer, gegen kompakt verteidigende Gäste zu klaren Chancen zu kommen. Germania Egestorf-Langreder verteidigte konzentriert und lauerte auf Fehler des BSV. Die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit hatte Elias Beck in der 17. Minute, als er mit einem Distanzschuss den gegnerischen Torhüter prüfte. Wenig später setzte Noah Wallenßus nach Vorarbeit von Hakim Traoré einen Abschluss knapp neben das Tor. Sa., 08.03.2025, 14:00 Uhr BSV Schwarz-Weiß Rehden Rehden 1. FC Germania Egestorf-Langreder Egestorf-L. 0 0

Auch die Gäste setzten nur vereinzelte Nadelstiche, waren aber in der 38. Minute nah an der Führung. Nach einem ungenauen Rückpass von Moody Chana lief Gean Rodrigo Tigrinho frei auf BSV-Torhüter Daniel Banfalvi zu, doch der Stürmer verpasste die Gelegenheit. So blieb es zur Pause beim torlosen Remis. Zweite Halbzeit: Mehr Tempo, aber keine Tore