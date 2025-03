– Foto: Horst Vogler

BSV Rehden bestätigt starke Form mit Sieg in Heeslingen Effiziente Gäste setzen sich mit 1:0 durch – Arambasic lobt taktische Disziplin

Der BSV Schwarz-Weiß Rehden hat seine starke Serie in der Oberliga Niedersachsen fortgesetzt und den Heeslinger SC mit 1:0 besiegt. Ein Treffer von Noah Wallenßus in der 15. Minute reichte für den verdienten Auswärtssieg, der die Rehdener auf Platz sieben hält – mit drei Nachholspielen in der Hinterhand. Trainer Kristian Arambasic sprach von einer „extrem starken Leistung“ und lobte insbesondere die Variabilität im Offensivspiel.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der BSV die Kontrolle und setzte Heeslingen mit hohem Pressing unter Druck. Der entscheidende Treffer fiel bereits früh: Elias Beck legte präzise auf, und Noah Wallenßus vollendete eiskalt zum 1:0. „Für mich war das heute eines unserer besten Spiele, weil wir genau das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten“, erklärte Arambasic nach der Partie. Seine Mannschaft habe mit „Leidenschaft, Power und hoher Laufbereitschaft“ agiert und den Gegner häufig nur reagieren lassen. Trotz zahlreicher weiterer Chancen verpasste es Rehden, das Ergebnis in der ersten Halbzeit auszubauen. „Das ist der einzige Kritikpunkt: Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen, denn eine 1:0-Führung kann am Ende knapp werden“, so Arambasic.

Stabile Defensive bringt den Sieg über die Zeit Nach der Pause erhöhte Heeslingen den Druck und hatte in der 55. Minute die beste Gelegenheit zum Ausgleich, als ein Kopfball von Darvin Stüve an den Pfosten klatschte. Doch Rehden blieb stabil und erspielte sich selbst mehrere Möglichkeiten, um den Vorsprung auszubauen. „Wir hatten zahlreiche Kontermöglichkeiten, etwa als Noah Wallenßus frei vor dem Torwart stand, aber die falsche Entscheidung traf“, analysierte Arambasic.